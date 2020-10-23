Якою буде погода в листопаді: Укргідрометцентр дав прогноз

У листопаді 2020 року в Україні середня температура повітря буде переважно вищою за кліматичну норму.

Як йдеться в прогнозі Укргідрометцентру на наступний місяць, середня місячна температура передбачається 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градуси тепла), що у західних областях близько до середніх багаторічних значень, на решті території – на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менша за норму – 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Середня місячна температура повітря в листопаді складає 0-7 градусів тепла. Абсолютний максимум – 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.

Абсолютний мінімум – 15-24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31 градусів, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 62-142 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в листопаді в Україні буде прохолодною і дощовою в низці областей, а в деяких регіонах може випасти сніг.