Якою буде погода в липні: синоптик дав свіжий прогноз

Липень розпочнеться і завершиться дощами, а протягом місяця буде і спека, і холод.

Своїм прогнозом поділився з "Сегодня" народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, проллється вісім дощів.

Чотири пройдуть через день в першій декаді, але тільки 1-3 липня, в залежності від регіону, це будуть серйозні зливи, інші – дрібні дощі.

Після цього на 10 днів встановиться дуже спекотна погода з температурою від +33 градусів. 14-15 червня пройде дощ, після якого стане ще спекотніше.

Лише до початку третьої декади температура знизиться до +25-27 вдень. За словами синоптика, самими дощовими будуть останні 10 днів місяця. Причому приблизно 25 числа пройдуть потужні зливи, які можуть спровокувати повінь на гірських річках. Ці опади призведуть до істотного похолодання до +20-22 градусів.

І тільки з 30 червня літо візьме своє і температура підніметься до +30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак часом високі температури будуть перериватися хвилями холоду.