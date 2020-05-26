У Радянському Союзі, на відміну від сучасності, не було прийнято запитувати про те, що подарувати на день народження, весілля, ювілей або будь-яке інше свято.

Тоді, за рідкісним винятком, вважалося незручним замовляти собі презент, як і підносити ювіляру гроші. Тому подарунок завжди був сюрпризом і на радість, особливо за часів дефіциту.

Розповімо докладніше про те, які подарунки і до якого свята дарували люди одне одному в СРСР, і які з них цінувалися найбільше.

Подарунки в СРСР

Наприклад, дуже поширеним подарунком для радянських жінок були відрізи тканин на сукні. До того ж, який вдавалося купити, той представниці прекрасної статі й дарували. Сподобається чи ні він їй – це вже було другорядне питання. Однак раніше жінки дуже часто шили собі недорогі, але модні на той момент сукні.

Жінкам дарували відрізи тканин для пошиття сукні

Також часто дарували в СРСР сервізи. Так, чайні або столові презентували до ювілею, весілля або загалом значного святкування, а на звичайний день народження чи 8 березня – чайну пару. Такий подарунок був недорогим, але для того, кому дарували, приємним і потрібним.

Простий сервіз у горошок і дорогий кобальт

Ще звичними подарунками були для чоловіків – одеколон, а для жінок – парфуми і помада. Тут так само не надто враховували те, сподобається людині аромат і колір чи ні.

Одеколон "Саша" і парфуми "Наташа", а також інша косметика з СРСР

Ще в СРСР, як втім і зараз, любили дарувати книги. Це був цікавий і інтелектуальний подарунок. І навіть незважаючи на те, що у 80-ті роки спостерігався дефіцит, коли люди збирали макулатуру і книги купували на отримані талони, багатьом вдавалося збирати в домі великі бібліотеки, які зберігаються досі.

У СРСР любили дарувати книги

Окремо потрібно згадати про статуетки. Вони були відмінної якості, а також подобалися багатьом, тому їх купували і собі, і на подарунок друзям.

Статуетки в СРСР купували собі і на подарунок

Також популярним предметом дарування був кришталь. Наприклад, на виробництвах під час вшанування передовиків і ветеранів праці вази з кришталю дарували немов нагороду, разом із почесною грамотою або подякою.

Кришталь був популярним предметом дарування у СРСР

Нерідко презентували в СРСР і картини, теж не намагаючись запитати, чи потрібен такий предмет у будинку того, кому його дарують. Хоча найчастіше такий подарунок радував по-справжньому.

Картини часів СРСР

Майже як зараз, у Союзі улюбленими подарунками були набори постільної білизни або рушники – вони завжди знаходили своє застосування в родині.

Набори постільної білизни або рушники були улюбленими подарунками в СРСР

А бабусям любили дарувати бавовняні або трикотажні нічні сорочки, а ще пухові хустки або вовняні кофти.

Подарунки "для бабусь"

Що цікаво, але для когось це може бути й сумно, але багато хто такі подарунки сьогодні активно продають на блошиних ринках, а також аукціонах антикваріату, до того ж, часом "вихоплюючи" за них чималі гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці можуть купити або продати фотоапарати, приставки, монети і навіть іграшки часів СРСР за цінами, які значно вищі за початкову вартість.

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