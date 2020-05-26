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26 травня • оновлено в 05:10
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Якими були популярні подарунки в СРСР. Фото

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У Радянському Союзі, на відміну від сучасності, не було прийнято запитувати про те, що подарувати на день народження, весілля, ювілей або будь-яке інше свято.

Тоді, за рідкісним винятком, вважалося незручним замовляти собі презент, як і підносити ювіляру гроші. Тому подарунок завжди був сюрпризом і на радість, особливо за часів дефіциту.

Розповімо докладніше про те, які подарунки і до якого свята дарували люди одне одному в СРСР, і які з них цінувалися найбільше.

Подарунки в СРСР

Подарунки в СРСР

Наприклад, дуже поширеним подарунком для радянських жінок були відрізи тканин на сукні. До того ж, який вдавалося купити, той представниці прекрасної статі й дарували. Сподобається чи ні він їй – це вже було другорядне питання. Однак раніше жінки дуже часто шили собі недорогі, але модні на той момент сукні.

Жінкам дарували відрізи тканин для пошиття сукні

Жінкам дарували відрізи тканин для пошиття сукні

Також часто дарували в СРСР сервізи. Так, чайні або столові презентували до ювілею, весілля або загалом значного святкування, а на звичайний день народження чи 8 березня – чайну пару. Такий подарунок був недорогим, але для того, кому дарували, приємним і потрібним.

Простий сервіз у горошок і дорогий кобальт

Простий сервіз у горошок і дорогий кобальт

Ще звичними подарунками були для чоловіків – одеколон, а для жінок – парфуми і помада. Тут так само не надто враховували те, сподобається людині аромат і колір чи ні.

Одеколон "Саша" і парфуми "Наташа", а також інша косметика з СРСР

Одеколон "Саша" і парфуми "Наташа", а також інша косметика з СРСР

Ще в СРСР, як втім і зараз, любили дарувати книги. Це був цікавий і інтелектуальний подарунок. І навіть незважаючи на те, що у 80-ті роки спостерігався дефіцит, коли люди збирали макулатуру і книги купували на отримані талони, багатьом вдавалося збирати в домі великі бібліотеки, які зберігаються досі.

У СРСР любили дарувати книги

У СРСР любили дарувати книги

Окремо потрібно згадати про статуетки. Вони були відмінної якості, а також подобалися багатьом, тому їх купували і собі, і на подарунок друзям.

Статуетки в СРСР купували собі і на подарунок

Статуетки в СРСР купували собі і на подарунок

Також популярним предметом дарування був кришталь. Наприклад, на виробництвах під час вшанування передовиків і ветеранів праці вази з кришталю дарували немов нагороду, разом із почесною грамотою або подякою.

Кришталь був популярним предметом дарування у СРСР

Кришталь був популярним предметом дарування у СРСР

Нерідко презентували в СРСР і картини, теж не намагаючись запитати, чи потрібен такий предмет у будинку того, кому його дарують. Хоча найчастіше такий подарунок радував по-справжньому.

Картини часів СРСР

Картини часів СРСР

Майже як зараз, у Союзі улюбленими подарунками були набори постільної білизни або рушники – вони завжди знаходили своє застосування в родині.

Набори постільної білизни або рушники були улюбленими подарунками в СРСР

Набори постільної білизни або рушники були улюбленими подарунками в СРСР

А бабусям любили дарувати бавовняні або трикотажні нічні сорочки, а ще пухові хустки або вовняні кофти.

Подарунки "для бабусь"

Подарунки "для бабусь"

Що цікаво, але для когось це може бути й сумно, але багато хто такі подарунки сьогодні активно продають на блошиних ринках, а також аукціонах антикваріату, до того ж, часом "вихоплюючи" за них чималі гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці можуть купити або продати фотоапарати, приставки, монети і навіть іграшки часів СРСР за цінами, які значно вищі за початкову вартість.

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