У мережі показали дефіцит пізнього СРСР: величезні черги та порожні прилавки

Фото належать до 1990 року. Фото: Telegram / History Porn

У мережі поділилися історичними знімками порожніх прилавків і черг за продуктами, що стали наслідком товарного дефіциту в СРСР.

Фото, які опублікував Telegram-канал History Porn, належать до 1990 року. "Хроніка достатку, 1990 год", – йдеться в іронічній підписи до фотографій.

У мережі поділилися історичними знімками дефіциту в СРСР Скриншот

Як відомо, товарний дефіцит супроводжував Радянський Союз практично весь час його існування. Особливо гостро проблема проявилася в останні роки, коли планова економіка СРСР повністю вичерпала себе.

Так, до 1990-го року дефіцитними в країні виявилися різноманітні товари, такі як м'ясо, варена ковбаса, какао, кава, згущене молоко, вершкове масло, імпортні та вітчизняні фрукти, шоколад, цигарки, алкоголь, одяг, туалетний папір, ліки, меблі, побутова техніка, автомобілі тощо.

Одяг "з машини" в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Дефіцит в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Товарний дефіцит в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Порожні прилавки в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Черга в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Черга в магазини в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Порожні вітрини в магазині, СРСР, 1990 год Фото: Telegram / History Porn

Порожні м'ясні прилавки в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Черга і порожні полиці в СРСР Фото: Telegram / History Porn

Запаси дефіцитних товарів в СРСР Фото: Telegram / History Porn

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