Який президент допоміг отримати Томос Україні: розкрито ім'я

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган допоміг п'ятому президенту України отримати Томос про автокефалію.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів екс-заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. "Я б сказав, що він дуже допоміг", - зазначив він.

"Але оскільки Ердоган є чинним президентом і великим другом України, то я не хотів би розкривати зараз деякі нюанси без його згоди", - уточнив Єлісєєв.

підписання Томосу Скріншот відео

"Наприклад, всі знають, що ми отримали на початку року від Туреччини бойові дрони. Але мало хто знає про те, що ми їх отримали не саме завдяки особистим домовленостям між двома лідерами. Оскільки ця зброя була підготовлено для турецьких збройних сил і нам довелося б чекати кілька років виконання відповідного контракту", - додав екс-заступник глави АП.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також в мережі опублікували переклад тексту документа.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!