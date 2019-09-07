Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією

41т Читати матеріал російською

Обмін полоненими між РФ і Україною яскраво продемонстрував ставлення країн до своїх громадян.

На це звернули увагу журналісти Соня Кошкіна та Денис Казанський, які поділилися своїми думками з цього приводу в соцмережах.

Так, зустріти полонених українців прийшли їхні родичі та багато інших людей, тоді як в РФ спостерігалася зовсім інша картина. На відміну від Зеленського, який особисто приїхав зустріти звільнених, Путіна в аеропорту не було.

"Навіть по тому, як зустрічали своїх в Україні і РФ, видно, яка прірва між країнами. Який нах*р один народ?" - зазначив Казанський.

Новини
"Великий крок до миру!" Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

Також російські пропагандисти несподівано заблюрили лиця своїх полонених, яких передали Москві.

"Так чекали, так радіють, що навіть лиця заблюрили. Втім, ці люди погоджуються на те, щоб ховати своїх мертвих без табличок. Їх же там немає. Чому дивуватися", - зазначила Кошкіна.

"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією
"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією
"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією
"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією
"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією
"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією
"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особи
Соня Кошкіна, LB Денис Казанський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
41
Коментарі
29
728
Смішно
61
Цікаво
10
Сумно
34
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Стесняюсь спросить, а уже разошлись все с лётного поля аэродрома? Или всё ещё целуются, интервью дают, рассказывают как генерал-лейтенанты ФСБ всех рагулей рядовых допрашивали? А Володька-освободитель почему с собой Петьку-дурака не взял? Боялся что в бубен Петьке дадут, за то что мокряков с небылицами на убой отправил? А когда, когда всех в депутаты, а после на нары отправят? Вообще в нормальных странах, за сдачу вверенного военного имущества без боя, трибунал положен.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Avramenko Igor
Avramenko Igor
Бляхер Гиперлуп Омельянович, Редкая подколодная гнида и просто откровенная сволочь.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Маскова Илона
Маскова Илона
Нафига президенту России встречать граждан Украины? Их на Киевский вокзал ежедневно по несколько тысяч приезжает...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
васильевич василий
васильевич василий
А Надию тоже цветами встречали а потом посадили
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel