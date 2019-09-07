"Який нах*р один народ?" Обмін полоненими показав "прірву" між Україною і Росією

Обмін полоненими між РФ і Україною яскраво продемонстрував ставлення країн до своїх громадян.

На це звернули увагу журналісти Соня Кошкіна та Денис Казанський, які поділилися своїми думками з цього приводу в соцмережах.

Так, зустріти полонених українців прийшли їхні родичі та багато інших людей, тоді як в РФ спостерігалася зовсім інша картина. На відміну від Зеленського, який особисто приїхав зустріти звільнених, Путіна в аеропорту не було.

"Навіть по тому, як зустрічали своїх в Україні і РФ, видно, яка прірва між країнами. Який нах*р один народ?" - зазначив Казанський.

Також російські пропагандисти несподівано заблюрили лиця своїх полонених, яких передали Москві.

"Так чекали, так радіють, що навіть лиця заблюрили. Втім, ці люди погоджуються на те, щоб ховати своїх мертвих без табличок. Їх же там немає. Чому дивуватися", - зазначила Кошкіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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