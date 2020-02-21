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21 лютого • оновлено в 07:10
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Як зустрічали людей з Китаю у світі: з'ясувався кричущий нюанс "побоїща" у Нових Санжарах

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Евакуацію своїх громадян із захопленого коронавірусом Китаю до України проводили близько 20 країн, але ні в одній з них своїх Градан не зустрічається так агресивно.

Після так званого новосанжарського сорому (так ситуацію охрестили журналісти) ЗМІ вирішили показати, як відбувалося повернення громадян інших країн. За даними Euronews, перші авіарейси були організовані ще в кінці січня. Тоді своїх громадян вивезли Японія, США і Франція.

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У Нових Санжарах не пускали евакуйованих з Китаю

У Нових Санжарах не пускали евакуйованих з Китаю

Причому, французька влада тоді погодилися забрати з Ухань також 100 громадян інших країн ЄС. Пізніше евакуацію проводили Німеччина, Казахстан, Південна Корея, Індонезія, Росія, Саудівська Аравія, Італія, Бразилія, Узбекистан, Таджикистан, Великобританія, Філіппіни, Сінгапур, Канада. Про намір вивезти своїх громадян заявили також Австралія, Нова Зеландія і Тайвань.

В цілому, за даними ЗМІ, з кінця січня з Китаю евакуювала близько 2 тис. осіб.

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Процедура у всіх країнах однакова: всі евакуйовані проходять обов'язковий 14-денний карантин, в основному – на військових базах або в госпіталях.

Причому такої "гарячої" зустрічі, якою вона була в Нових Санжарах на Полтавщині, не спостерігалося в жодній з цих країн. Єдиний – набагато менш масштабний випадок стався на початку лютого в Росії: жителі Челябінської області двічі зривали відкриття карантинного центру для громадян Китаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів в Нових Санжарах разом із евакуйованими з Китаю українцями. Це сталося після побоїща, яке влаштували в цьому місті місцеві жителі, дізнавшись, що евакуйованих з Китаю везуть у їх медцентр.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Коскин Александр
Коскин Александр
Хорошо что не отправили на Западенщину. Там их повесили бы на гилляку дикари.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ну да,как же без России...
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филя филя
филя филя
ну вот "патриоты" теперь у вас ещё один праздник появился: 20 февраля - день позора!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
филя филя, хоч ти і маєш рацію, але шкода, що це лише за гроші
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