Як змінити місце голосування на місцевих виборах 2020 в Україні онлайн. Інструкція

Зміна місця голосування на місцевих виборах 25 жовтня актуальна для людей, які живуть не за місцем реєстрації. Фото: depositphotos.com

Змінити місце голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року можна особисто або онлайн. Зробити це необхідно до 10 вересня.

При цьому після зміни законодавства процедура стала довготривалою – тепер немає необхідності повторювати її перед кожними виборами. OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, як можна змінити виборчу адресу, кому і чому важливо це зробити.

Кому важливо змінити місце голосування

Зміна місця голосування на місцевих виборах 25 жовтня перш за все актуальна для людей, які проживають не за місцем реєстрації. Це студенти, заробітчани, переселенці і ті, хто з певних причин не мають прописки.

Нова процедура покликана допомогти таким людям обирати місцеву владу там, де вони проживають фактично.

Щоб змінити виборчу адресу онлайн, необхідний електронний цифровий підпис Фото: ZIK.ua

Яка процедура зміни місця голосування

Щоб подати заяву про зміну місця голосування офлайн, слід звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання. Із собою потрібно взяти паспорт, а сама заява заповнюється на місці.

Як змінити місце голосування онлайн

Щоб змінити виборчу адресу онлайн, необхідний електронний цифровий підпис (ЕЦП). Він є у людей, які оформлені як ФОП, також отримати його можна в банку або податковій.

Подати заяву можна на сайті Державного реєстру виборців в електронному кабінеті. Для цього потрібно зайти в підпункт "заяви та запити", авторизуватися, вибрати підпункт "Звернення щодо зміни виборчої адреси" і заповнити заяву.

На електронну пошту виборцю має прийти підтвердження заявки. Про результат повідомлять також електронним листом, статус заявки також можна перевірити в особистому кабінеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Слуга народу" Богдан Яременко виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі та в Криму.

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