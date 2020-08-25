Як змінити місце голосування на місцевих виборах 2020 в Україні онлайн. Інструкція

Зміна місця голосування на місцевих виборах 25 жовтня актуальна для людей, які живуть не за місцем реєстрації. Фото: depositphotos.com
Змінити місце голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року можна особисто або онлайн. Зробити це необхідно до 10 вересня.
При цьому після зміни законодавства процедура стала довготривалою – тепер немає необхідності повторювати її перед кожними виборами. OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, як можна змінити виборчу адресу, кому і чому важливо це зробити.
Зміна місця голосування на місцевих виборах 25 жовтня перш за все актуальна для людей, які проживають не за місцем реєстрації. Це студенти, заробітчани, переселенці і ті, хто з певних причин не мають прописки.
Нова процедура покликана допомогти таким людям обирати місцеву владу там, де вони проживають фактично.
Щоб змінити виборчу адресу онлайн, необхідний електронний цифровий підпис Фото: ZIK.ua
Щоб подати заяву про зміну місця голосування офлайн, слід звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання. Із собою потрібно взяти паспорт, а сама заява заповнюється на місці.
Щоб змінити виборчу адресу онлайн, необхідний електронний цифровий підпис (ЕЦП). Він є у людей, які оформлені як ФОП, також отримати його можна в банку або податковій.
Подати заяву можна на сайті Державного реєстру виборців в електронному кабінеті. Для цього потрібно зайти в підпункт "заяви та запити", авторизуватися, вибрати підпункт "Звернення щодо зміни виборчої адреси" і заповнити заяву.
На електронну пошту виборцю має прийти підтвердження заявки. Про результат повідомлять також електронним листом, статус заявки також можна перевірити в особистому кабінеті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Слуга народу" Богдан Яременко виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі та в Криму.
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