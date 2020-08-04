Як заощадити на покупках в улюблених онлайн-магазинах: список знижок до 75%
Як заощадити на покупках в улюблених онлайн-магазинах: список знижок до 75%. Фото: avron.com.ua
Позаду залишилася вже велика частина літа, а це означає, що час готуватися до виходу в школу, університет, оновлювати осінній гардероб.
Вірним помічником у підготовці буде наш розділ Промокоди, де можна знайти додаткову знижку на електроніку, гаджети і одяг.
Представляємо добірку найбільш вигідних пропозицій тижня:
Intertop – в розділі представлений промокод на додаткову знижку -10% при купівлі товару на суму від 899 гривень
Answear – діє до -50% знижки на покупку кофт і світшотів
Фокстрот – в розділі можна знайти промокод до -35% знижки на великий асортимент техніки
Bonprix – діє до -73% дисконту на взуття та аксесуари
Stylus – вигода до 5000 гривень на трендові смартфони
Aliexpress – до 60% дисконту на жіночий одяг, до того ж, в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15$
PUMA – знижки до -60% на фірмові речі та взуття
Ельдорадо – до -75% знижені ціни на акційну техніку: фінтес-браслети, гаджети, електроніку