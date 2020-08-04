МоваЯзык

Топтеми:

Як заощадити на покупках в улюблених онлайн-магазинах: список знижок до 75%

Гліб Іванов
Суспільство
1,4 т.
Як заощадити на покупках в улюблених онлайн-магазинах: список знижок до 75%

Як заощадити на покупках в улюблених онлайн-магазинах: список знижок до 75%. Фото: avron.com.ua

Позаду залишилася вже велика частина літа, а це означає, що час готуватися до виходу в школу, університет, оновлювати осінній гардероб.

Вірним помічником у підготовці буде наш розділ Промокоди, де можна знайти додаткову знижку на електроніку, гаджети і одяг.

Представляємо добірку найбільш вигідних пропозицій тижня:

  • Intertop – в розділі представлений промокод на додаткову знижку -10% при купівлі товару на суму від 899 гривень

  • Answear – діє до -50% знижки на покупку кофт і світшотів

  • Фокстрот – в розділі можна знайти промокод до -35% знижки на великий асортимент техніки

  • Bonprix – діє до -73% дисконту на взуття та аксесуари

  • Stylus – вигода до 5000 гривень на трендові смартфони

  • Aliexpress – до 60% дисконту на жіночий одяг, до того ж, в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15$

  • PUMA – знижки до -60% на фірмові речі та взуття

  • Ельдорадо – до -75% знижені ціни на акційну техніку: фінтес-браслети, гаджети, електроніку

Поділитися в Facebook
  2. Суспільство