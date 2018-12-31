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Як загадати бажання на Новий рік: поради та способи

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Одна з традицій святкування Нового року в Україні — загадування бажання рівно о 00:00, поки годинник б'є 12 разів.

Поради про те, якими способами можна це зробити, підготував "Інформатор".

КЛАСИЧНИЙ СПОСІБ

Візьміть аркуш паперу і напишіть своє побажання. Важливо заздалегідь приготувати ніж і на чому писати. Під бій курантів 31 грудня підпаліть його і залишився попіл киньте в фужер із шампанським. Після того, як годинник пробив 12 годині ночі — пийте все до дна.

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ПІРАТСЬКИЙ СПОСІБ

Дочекайтеся, коли гості вип'ють шампанське. Заберіть у них порожню пляшку і опустіть у неї листок зі своїми побажаннями. Крім того, повторіть подумки все те, про що написали і дмухніть у шийку. Після цього закупорте пляшку пробкою та сховайте. Через 12 місяців перевірте, чи виповнилося задумане.

ВИНОГРАДНИЙ ВАРІАНТ

Якщо ви не впевнені в ефективності новомодних методів — вам на допомогу прийде історія. Наприклад, в Італії прийнято загадувати бажання на Новий рік за допомогою виноградних ягід. Потрібно з'їсти 12 ягід та позбутися від кісточок до останнього удару годинника.

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ВИБІР ДЛЯ СОНЬ

Якщо ви не плануєте довго гуляти в новорічну ніч, а швидко лягти спати — це варіант як раз для вас. Заздалегідь напишіть на 12 листочках 12 своїх заповітних бажань. Покладіть їх під подушку. Як тільки ви прокинетеся 1 січня — витягніть випадковий папірець. Те, що там написано — збудеться обов'язково.

ЗЛОВИТИ СНІЖИНКУ

Якщо погода все ж порадує вас снігом у новорічну ніч — біжіть загадувати бажання на свіжому повітрі. Ловіть сніжинку, загадувати бажання і намагайтеся зробити так, щоб сніжинка пережила бій курантів у вас на долоні. Невелика порада — спробуйте зловити сніжинку терморукавичкою. Так ви збільшите свої шанси на виконання новорічного бажання.

Як загадати бажання на Новий рік: поради та способи

Gismeteo

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода приготувала сюрприз. 31 грудня в країні була морозна погода, а в деяких регіонах навіть випав сніг.

Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найбільш очікуваного свята року. Зокрема, йшлося про тотальне прибирання і позбавленні від усього зайвого.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Місце
Україна
Теги
Новий рік-2019свято
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rercjd Micha
rercjd Micha
Господи! Дай ума и счастья кастрюлеголовым в 2019 году! Хоть на один день выборов!
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