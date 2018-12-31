Як загадати бажання на Новий рік: поради та способи

Одна з традицій святкування Нового року в Україні — загадування бажання рівно о 00:00, поки годинник б'є 12 разів.

Поради про те, якими способами можна це зробити, підготував "Інформатор".

КЛАСИЧНИЙ СПОСІБ

Візьміть аркуш паперу і напишіть своє побажання. Важливо заздалегідь приготувати ніж і на чому писати. Під бій курантів 31 грудня підпаліть його і залишився попіл киньте в фужер із шампанським. Після того, як годинник пробив 12 годині ночі — пийте все до дна.

ПІРАТСЬКИЙ СПОСІБ

Дочекайтеся, коли гості вип'ють шампанське. Заберіть у них порожню пляшку і опустіть у неї листок зі своїми побажаннями. Крім того, повторіть подумки все те, про що написали і дмухніть у шийку. Після цього закупорте пляшку пробкою та сховайте. Через 12 місяців перевірте, чи виповнилося задумане.

ВИНОГРАДНИЙ ВАРІАНТ

Якщо ви не впевнені в ефективності новомодних методів — вам на допомогу прийде історія. Наприклад, в Італії прийнято загадувати бажання на Новий рік за допомогою виноградних ягід. Потрібно з'їсти 12 ягід та позбутися від кісточок до останнього удару годинника.

ВИБІР ДЛЯ СОНЬ

Якщо ви не плануєте довго гуляти в новорічну ніч, а швидко лягти спати — це варіант як раз для вас. Заздалегідь напишіть на 12 листочках 12 своїх заповітних бажань. Покладіть їх під подушку. Як тільки ви прокинетеся 1 січня — витягніть випадковий папірець. Те, що там написано — збудеться обов'язково.

ЗЛОВИТИ СНІЖИНКУ

Якщо погода все ж порадує вас снігом у новорічну ніч — біжіть загадувати бажання на свіжому повітрі. Ловіть сніжинку, загадувати бажання і намагайтеся зробити так, щоб сніжинка пережила бій курантів у вас на долоні. Невелика порада — спробуйте зловити сніжинку терморукавичкою. Так ви збільшите свої шанси на виконання новорічного бажання.

Gismeteo

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода приготувала сюрприз. 31 грудня в країні була морозна погода, а в деяких регіонах навіть випав сніг.

Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найбільш очікуваного свята року. Зокрема, йшлося про тотальне прибирання і позбавленні від усього зайвого.