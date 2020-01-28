На тлі політики хаосу, яку сповідує нинішня влада, якось забулася "визначна реформа" теж молодих і креативних творців Суспільного мовлення.

Отож, коротко підсумуємо період 2017-2020 років.

За цей період держава профінансує більше 5 мільярдів гривень під реформу Суспільного. Нагадаю,що лише на 2020 рік передбачено - 2 мільярди 11 мільйонів 516 тисяч гривень.

Керівники Київського офісу створили 18 посад керівного складу, які ще до запеклої боротьби міністрів Мілованова, Новосад, Малюськи за гідні зарплати встановили собі зарплати і премії, які в десятки разів перевищували оплату в компанії!

Рейтинг реформованого UA:ПЕРШИЙ відповідає 25-27 місцю серед каналів України.

І найсумніше - за період 2017-2020 років фактично зруйновані колись обласні телерадіокомпанії, а нині філії Суспільного в регіонах. Раніше для місцевого мовлення київські вожді дозволили створювати аж 3 години власного мовлення, а з 2020 року - аж 1 годину!

Ще за рік від місцевих мовників залишиться корпункти із 2-3 осіб!

Це абсолютний рекорд у світовій телеіндустрії: за 5 мільярдів бюджетних коштів (без мільйонів грантових) знищити 25 місцевих телерадіокомпаній з колективами журналістів.

Цікаво нині почути моїх опонентів депутатів, експертів і журналістів, які в 2016 році затаврували ганьбою мою концепцію реформування: суспільне телерадіомовлення і громадське телерадіомовлення із самостійним юридичним статусом на базі ОДТРК.

Сумно згадати й самих журналістів, які побоялися публічно підтримати мій підхід і зберегти український, а не космополітичний зміст редакційної політики та юридичну самостійність національного радіо та всіх місцевих мовників!

П.С. Щоправда були й такі, як Валентин Щербачов і К. - вони протестували.

Але це радше виняток, аніж правило загальної мовчазної згоди на знищення!

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