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31 травня • оновлено в 20:56
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Як з 1 червня працюватимуть спортзали та басейни: опублікована інфографіка

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Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації щодо використання спортивних залів і басейнів з початком наступного етапу ослаблення карантину – 1 червня.

Відповідна інфографіка з'явилася у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", який верифікований МОЗ. Так, серед умов відвідування спортивних залів відомство рекомендує:

  • для індивідуальних занять – не більш однієї людини на 10 квадратних метрів;

  • для групових – не більш однієї людини на 5 квадратних метрів, у групі не більше 10 осіб;

  • групові заняття проводяться винятково за попереднім записом;

Як з 1 червня працюватимуть спортзали й басейни: опублікована інфографіка

Як з 1 червня працюватимуть спортзали й басейни: опублікована інфографіка

  • антисептики повинні бути розміщені при вході в заклад;

  • одночасне використання роздягалень і душових кабінок має бути обмежено на рівні не більше 50%;

  • кількість клієнтів у закладі повинна бути такою, щоб не допускати скупчення;

  • розташування тренажерів для кардіо-занять, які передбачають тривале використання одним клієнтом, з інтервалом не менше 2,5 метра між клієнтами.

Функціонування басейнів дозволено для:

  • індивідуального відвідування;

  • спортивних навчально-тренувальних груп 2-го року навчання і старших;

  • не більш 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп;

  • не більш як 2 особи на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Як з 1 червня працюватимуть спортзали та басейни: опублікована інфографіка

Telegram/Коронавірус_інфо

Працівникам спортзалів і басейнів, а також відвідувачам будуть проводити температурний скринінг. Для працівників також обов'язкове використання захисних масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в установах фізичної культури і спорту.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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