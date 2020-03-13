Як в'їхати до України після закриття КПП: у Кабміні дали роз'яснення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як українці зможуть в'їхати в країну після закриття контрольних пунктів пропуску на кордонах з Європою в зв'язку з карантином через спалах коронавірусу.

Основні пункти він погодив із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на виїзному позачерговому засіданні Кабміну, на якому був присутній також президент Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли наші громадяни хочуть повернутися в Україну, пункти пропуску для них залишаться відкритими", – сказав Шмигаль, уточнивши у глави МЗС.

Як в'їхати в Україну після закриття КПП: у Кабміні дали роз'яснення Скриншот із відео

"Зараз у нас 43 тисячі українців, які тимчасово виїхали за межі країни й повинні повернутися. Ми всіх їх бачимо і вважаємо, що кожен із них має право повернутися, і ми їх чекаємо", – підтвердив Аваков.

"Тобто, ми пункти пропуску закриваємо на переміщення, але для повернення українців додому все залишається відкритим, безумовно. Кожен громадянин повинен мати право повернутися", – підкреслив Шмигаль.

Як в'їхати в Україну після закриття КПП: у Кабміні дали роз'яснення Скриншот з відео

Аваков пояснив, що таке правило буде діяти для всіх громадян України і тих, у кого є посвідка на проживання в нашій країні.

Як в'їхати в Україну після закриття КПП РБК-Україна

Дивіться відео з 46:45

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, як працюватимуть пункти пропуску на кордоні для перевізників вантажів після їх закриття. Також у мережі з'явився попередній повний список КПП.

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