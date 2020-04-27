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27 квітня • оновлено в 04:37
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Як виглядала Прип'ять до вибуху на ЧАЕС: в мережі опублікували рідкісні фото

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У неділю, 26 квітня, в Україні виповнилася 34-я річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС.

У зв'язку з цим Telegram-канал "Харків 1654" опублікував знімки Прип'яті до того, як стався трагічний вибух.

У цьому місті проживало близько 47 тисяч людей і чисельність його з кожним роком збільшувалася. Статус міста Прип'ять отримала лише за 7 років до трагедії на АЕС, тоді як була заснована лише в 1970-му.

27 квітня, 1986 року, за добу після вибуху, в місті провели евакуацію. Багато жителів міста знайшли свій новий дім в Славутичі, який був спеціально побудований після катастрофи і є наймолодшим містом України.

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Прип'ять до вибуху ЧАЕС

Telegram-канал "Харків 1654"

Як розповів OBOZREVATEL один з ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, пожежник з Прип'яті Петро Шаврей, до 26 квітня 1986 року на електростанції було ще дві аварії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна
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