Як виглядала Прип'ять до вибуху на ЧАЕС: в мережі опублікували рідкісні фото

У неділю, 26 квітня, в Україні виповнилася 34-я річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС.
У зв'язку з цим Telegram-канал "Харків 1654" опублікував знімки Прип'яті до того, як стався трагічний вибух.
У цьому місті проживало близько 47 тисяч людей і чисельність його з кожним роком збільшувалася. Статус міста Прип'ять отримала лише за 7 років до трагедії на АЕС, тоді як була заснована лише в 1970-му.
27 квітня, 1986 року, за добу після вибуху, в місті провели евакуацію. Багато жителів міста знайшли свій новий дім в Славутичі, який був спеціально побудований після катастрофи і є наймолодшим містом України.
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Прип'ять до вибуху ЧАЕС
Telegram-канал "Харків 1654"
Як розповів OBOZREVATEL один з ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС, пожежник з Прип'яті Петро Шаврей, до 26 квітня 1986 року на електростанції було ще дві аварії.
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