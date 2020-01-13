Як відзначати Щедрий вечір: Лада Лузіна дала пораду українцям

На Щедрий вечір 13 січня одним із головних атрибутів свята має стати рясно накритий стіл.

Про це розповіла в ефірі ObozTV українська письменниця та етнографиня Лада Лузіна. За її словами, предки українців вірили, що ситні страви на столі допоможуть зробити рік вдалим і прибутковим.

"Найчарівніший вечір у році – якраз із 13 на 14 січня. Це дні багатства, дні, коли потрібно поставити на стіл якомога більше їжі. Вважається, що це Щедрий вечір, і має бути щедра кутя. І обов'язково не пісна. Різдвяний стіл багатий, але всі страви пісні, тут обов'язково має бути жирне – і сало, і ковбаски-маланки", – розповіла Лузіна.

За її словами, з'їсти і випити в цей вечір теж треба якомога більше: "Чим більше ти поставиш, тим більше у тебе щедруватиметься і тим більше грошей до тебе прийде наступного року. Чим більше з'їси і вип'єш, тим більше багатства тобі прибуде".

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"Навіть якщо немає їжі, господині в Україні кидали по одному зернятку в кожен порожній посуд, тому що зернятко – це життя, це майбутній колосок, це прибуток. Дівчатам у цей день кидали зернятка за пазуху, щоб у них женихи прибували. У щедрівках закодовано саме максимальний прибуток, щоб прибувало все – і здоров'я, і гроші, і краса, і курочки, і овечки, і женихи", – сказала письменниця.

vesti.ua

Раніше OBOZREVATEL публікував рецепт куті на Щедрий вечір.

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