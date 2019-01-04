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"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

5.1тЧитати матеріал російською

Пропагандистка каналу "Росія-1" Ольга Скабеєва нарвалася на критику співгромадян після публікації фото з наслідками святкування Нового року.

Своє обличчя із підписом "Думаю, як відпочити від відпочинку" ведуча виставила в Instagram.

Росіяни обурилися тим, що під час трагедії у Магнітогорську, де жертвами вибуху газу в будинку стали 39 осіб, публічна особа веселиться і хвалиться цим у мережі.

"Це жах якийсь! Спочатку "співчуває" Магнітці, пости про пожертвування розміщує, а потім фотки з відпочинку зі щасливою посмішкою. Але не все обличчя показала. Це щось означає!", — пишуть під фотографією коментатори.

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"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Магнітогорську назвали ''винними'' у трагедії українців.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
російська пропаганда
Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
МагнітогорськНовини Росіївибухивибухвибух будинку
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CARGO 100
CARGO 100
Селюки, вы уже давно должны утонуть в траурных слезах ...
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пропоную глянути відео в ютубі ,як мєнти фсбешників на газелі ,мочили .Газель загружена взривчаткою ,рванула.,чути постріли і чотири свідки які вже ніколи нічого нікому не роскажуть.
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Галицький Данило
Галицький Данило
А шо здесь удивляться, не одна гармошка порвана, балалайка в дребезги, за упокой рабов гундяевых, стекломоя декалитры пропиты! Что интересно, все тела опознаны, спасательные работы прекращены, А-А-А о троих взорваных, застреляных в маршрутке, рядом со взорвавшемся домом, МОЛЧОК-ИХТАМНЕТ!
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