"Як відпочити після відпочинку?" Пропагандистку Путіна проклинають у мережі через Магнітогорськ

Пропагандистка каналу "Росія-1" Ольга Скабеєва нарвалася на критику співгромадян після публікації фото з наслідками святкування Нового року.

Своє обличчя із підписом "Думаю, як відпочити від відпочинку" ведуча виставила в Instagram.

Росіяни обурилися тим, що під час трагедії у Магнітогорську, де жертвами вибуху газу в будинку стали 39 осіб, публічна особа веселиться і хвалиться цим у мережі.

"Це жах якийсь! Спочатку "співчуває" Магнітці, пости про пожертвування розміщує, а потім фотки з відпочинку зі щасливою посмішкою. Але не все обличчя показала. Це щось означає!", — пишуть під фотографією коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Магнітогорську назвали ''винними'' у трагедії українців.

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