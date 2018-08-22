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Олександр Палій
Олександр Палій
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Як український князь переміг першого московита

2.5т

Друзі, підписуємося за встановлення пам'ятника українському князеві Мстиславу Хороброму - переможцеві першого московита Андрія Боголюбського на прізвисько Китай!

Як пише літопис, перший московит, князь Китай або Андрій Боголюбський "зібрав воїв своїх — ростовців, суздальців, володимирців, переяславців, білозерців, муромців, і новгородців, і рязанців, - і, порахувавши їх, знайшов, що їх п'ятдесят тисяч. І послав він, сказавши їм: "А Мстислава, схопивши, не учиніть же йому нічого, а приведіть його до мене".

Як пише літопис, під Вишгородом "Мстислав ударився з полками їх, і потоптали вони середній полк, а інші супротивники, побачивши [це], оточили його, тому що Мстислав в'їхав в них з невеликим військом. І тоді змішалися обидва, і велике було сум'яття, і стогін, і крик сильний, і голоси невідомі, і видно було тут, як ламалися списи, і [чутний] був дзвін зброї, від великого пилу не впізнати [було] ні кінного, ні пішого".

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Киянам допоміг луцкий князь Ярослав Ізяславіч, точніше слух про нього: "І прийшли в замішання війська їх, і, не дождавши світанку, в сум'ятті великому, не маючи можливості утриматися, побігли через Дніпро, і багато їх топилося. І виїхав Мстислав з міста з дружиною своєю і, наздогнавши їх, дружина його ударила на обоз їх, і багато колодників вони захопили. Мстислав же багато поту утер з дружиною своєю і немало мужності показав з мужами своїми".

Цей розгром суздальців під Вишгородом стався на початку зими 1173 року.

Як пише вітчизняний літопис, "так повернулася вся сила Андрія, князя суздальського, а зібрав він всі землі, і безлічі воїв не було числа. Прийшли вони зарозумілими, а покірливими відійшли в доми свої. Сим так і збулося слово апостола Петра, який сказав: "Той, хто підноситься – змириться, а хто упокорюється — піднесеться".

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Автор
Олександр ПалійОлександр Палій
Об'єкт
Історія України
Джерело
Джерело:Facebook Олександра Палія
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Київський Ігор
Київський Ігор
Мокши всегда получали пиздюлей, и еще получат.
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Київський Ігор, да ты шо? запамятовал как хохлятины с обделанными штанами из Крыма бежали? а может про Иловайск и Дебальцево напомнить - там до сих пор в посадках хохлы гниют.
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Русский Солдат
Русский Солдат
И чего бред всякий писать? Лучше бы написал, как президент России поимел всех хохлов. Вот это реально ржака.
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Русский Солдат, краще ще раз передивись, як )(уйло цілує хлопчика в пупок чи як дивиться на хлопчиків-дзюдоїстів, аж хазяйство роздулось!
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