Як у СРСР переписували минуле: в мережі показали фотофакт

У Радянському Союзі часто переписували минуле і в результаті в енциклопедіях тих часів з'являлася неправдива інформація про ті чи інші події та людей.

На цей давно відомий і незаперечний факт вказав білоруський блогер Максим Мірович. У своєму Telegram-каналі він навів як приклад відповідь видавців Великої радянської енциклопедії одному з передплатників (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Державне наукове видавництво "Велика радянська енциклопедія" рекомендує вилучити з 5 тому ВРЕ 21, 22, 23 і 24 сторінки, а також портрет, вклеєний між 22 і 23 сторінками, замість яких вам висилаються сторінки з новим текстом", – йдеться в повідомленні.

Відповідь передплатнику від видавців Великої радянської енциклопедії (Telegram-канал Максим Мірович)

До того ж видавці рекомендували відрізати вказані сторінки (зокрема, про "головного ката" радянського диктатора Йосипа Сталіна – главу НКВС Лаврентія Берію), ножицями або лезом бритви, водночас зберігши поблизу корінця поля, до яких потрібно приклеїти нові сторінки.

Аналогічні рекомендації від видавців ВРЕ (Telegram-канал Максим Мірович)

"Наочний приклад того, як у СРСР переписували минуле – в нові томи Великої радянської енциклопедії вкладався листок із "рекомендацією" вилучити статтю про Берію і вклеїти замість неї дві нові сторінки, де про Берію не було сказано ні слова. Оруелл (Джордж, англійський письменник . – Ред.) відпочиває", – прокоментував фотофакт Мірович.

Сторінка з Великої радянської енциклопедії (maxim-nm.livejournal.com)

Пост блогера (Telegram-канал Максим Мірович)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у радянських фільмах знайшли правду про торгівлю в СРСР. Незважаючи на цензуру, іноді в них показували неприкриті реалії того часу – дефіцит, блат і черги.