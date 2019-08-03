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"Як у фільмах жахів": спливли факти про атракціони-вбивці в Україні

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В Україні безліч атракціонів для дітей працюють без дотримання мінімальних вимог техніки безпеки, при цьому їх господарі не несуть відповідальності за можливі нещасні випадки.

В ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов навів приклади кричущих порушень у парках розваг.

"Давайте про жесть поговоримо. Голосіївський парк, перевіряємо атракціони. Вперше приїжджаю туди – атракціони страшні, зруйновані, в дитячих гойдалках величезні павуки – як фільм жахів знімаємо. Кажу їм – хлопці, виправте, даємо вам право. Приїжджаємо вдруге, заходжу. Виходить хлопець, я кажу – ти вогнегасники привіз? Тиждень тому жодного не було. Я кажу – пожежа ж буде. Він відповідає – м'ясо неси. Я кажу, до чого тут м'ясо, тут діти бігають. А він відповідає – а діти що, не м'ясо? " – розповів Несміянов.

"Рівень цинізму зашкалює, йому взагалі байдуже! Хто йому дозволив відкрити дитячі атракціони в Києві? Жодного вогнегасника немає, один вхід, навколо двометрові паркани. Якщо буде пожежа, куди матерям з дітьми бігти? Він каже – а нехай через паркан стрибають, це не мої проблеми. Це Голосіївський парк, біля озера знаходиться", – зазначив він.

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Експерт також навів у приклад кричущий випадок у Миколаєві: "Бачив цього року – водяний батут кинули в воду, і маленькі дітки там граються. Восьмирічна дівчинка з'їжджала з батута і ногою об щось вдарилася. Ці отримали документацію на встановлення батута, але не палі забили, а просто кинули в брудну воду каміння, дівчинка йшла і зламала всі фаланги пальців на нозі".

"Що підприємець зробив? Нічого. Що з ним буде? Нічого не буде. Він же якимось чином туди встав і ніякі чеки не видає", – підкреслив Несміянов.

"Як у фільмах жахів": спливли факти про атракціони-вбивці в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на популярному українському курорті в Кирилівці Запорізької області на атракціоні загинула 3-річна дитина.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Максим Несміянов
Місце
Україна
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