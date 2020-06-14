Як швидко нагрівається авто на спеці: точний розрахунок
Як швидко нагрівається авто на спеці
Влітку автомобіль може нагрітися настільки, що знаходження в ньому стає смертельно небезпечним для дітей і тварин.
Як повідомляє "24 канал", щоліта через спеку в авто гинуть собаки.
Як швидко машина нагрівається:
Через 10 хвилин
Температура на вулиці – 20 градусів, в салоні – 33;
на вулиці – 24 градусів, в салоні – 37;
на вулиці – 28 градусів, в салоні – 41;
на вулиці – 32 градусів, в салоні – 45;
на вулиці – 36 градусів, в салоні – 49.
Через 30 хвилин
на вулиці – 20 градусів, в салоні – 40;
на вулиці – 24 градусів, в салоні – 44;
на вулиці – 28 градусів, в салоні – 48;
на вулиці – 32 градусів, в салоні – 52;
на вулиці – 36 градусів, в салоні – 56.
При цьому деякі власники собак вдаються до рішень, які не допомагають:
Залишають відкритими вікна в салоні. Трохи, або навіть повністю відкрите вікно не запобігає нагріванню всередині машини.
Залишають машину в тіні. Це лише на кілька градусів знизить температуру в салоні, але цей спосіб ненадійний.
Залишають собаці воду в машині. Наявність будь-якої води ніяк не допоможе знизити її температуру.
Залишають працюючим кондиціонер. Це небезпечно і в деяких випадках заборонено правилами дорожнього руху.
Не залишайте дітей! З'ясувалося, як швидко нагрівається авто на спеці
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році в мережі хвилю обурення викликала загибель собаки, замкненої в автомобілі в Києві на спеці.