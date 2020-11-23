Як штрафуватимуть за маски: в МВС дали пояснення

Правоохоронці будуть накладати штрафи за відсутність захисної маски чи її неналежне носіння у разі, якщо порушник відмовиться виправити своє порушення.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. "За неправильне носіння маски можна буде виписувати штраф уже на місці, але я думаю, що наші громадяни з розумінням віднесуться до цієї процедури і після попереджень поліцейських будуть одягати маску, і тоді штраф їм не буде загрожувати", – сказав він.

Мартиненко додав: "Якщо це злісний порушник, звичайно, треба буде його карати. Якщо є невиконання закону, далі будуть відповідні наслідки".

Радник також повідомив, що право накладати штрафи за відсутність маски чи її неправильне носіння можуть також органи місцевого самоврядування та державна епідеміологічна служба. "Вони так само можуть перевіряти дотримання цих вимог".

"Але хотілося б, щоб вони так само більше займалися попередженням, а не карали. Хоча, якщо не доходитиме мирними шляхами, то доведеться карати", – сказав Мартиненко.

Відповідаючи на запитання, чи будуть карати мерів міст, які відмовилися виконувати вимоги карантину, він пояснив, що це питання лежить у правовій площині. Зокрема, чи мала місце політична заява мера, чи закликав він до порушення закону, чи ухвалювала відповідне рішення міська рада.

Разом з тим Мартиненко наголосив: якщо мер міста не дотримується вимог щодо правил використання захисних масок, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності як будь-який інший громадянин.

Як писав OBOZREVATEL, 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №1000-IX, що передбачає штраф за неносіння чи неправильне носіння захисної маски в громадських місцях в розмірі від 170 до 255 гривень.