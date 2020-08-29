Як працюватимуть дитсадки з вересня: МОЗ дало рекомендації

Що заборонятиметься в дитсадках. realist.online

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, як відбуватиметься відвідування дитячих садків із 1 вересня в умовах карантину.

Як повідомив він на брифінгу, перед початком зміни повинен бути обов’язковий скринінг працівників закладу дошкільної освіти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вихователі зранку приймають дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі.

На вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Водночас усі протиепідеміологічні заходи мають відбуватися в ігровій формі.

Забороняється:

використання багаторазових тканинних рушників;

використання м’яких іграшок;

килими з довгим ворсом;

заходити всередину приміщення у вуличному взутті;

проведення масових заходів та батьківських зборів.

МОЗ рекомендує:

розробити графік прогулянок та занять, аби не допускати змішування груп;

обмежити заняття та вправи, під час яких діти контактують між собою, викладачами, та використовують додатковий інвентар.

Також працівники повинні регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком не рідше, ніж раз на 2 години та після відвідування громадських місць.

У дитсадку мають проводити дезінфекцію поверхонь не рідше ніж кожні 2 години та відразу після завершення занять.

Крім того, треба робити провітрювання приміщень не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через пандемію коронавірусу школи з 1 вересня можуть перейти на змішаний формат роботи, коли звичне навчання поєднають із дистанційним.

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