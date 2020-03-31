В Ізраїлі зробили наочний ролик про механізм передачі коронавірусу в суспільстві.

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Відео було опубліковано в Telegram-каналі Los Solomas і швидко розлетілося в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Наочно показали, як передається інфекція. Подивіться і будьте обережні!" – підписали відеоролик.

Як передається коронавірус людині: процес показали на відео

Так, всі заражені поверхні в ролику виділили червоним. На кадрах видно, як вірус передається від першої людини, яка чхнула в свою долоню, до інших: дівчини, яка взялася за одну з хлопцем дверну ручку, чоловіка, який необачно натискає на вже заражену кнопку ліфта, дівчини, яка бере конверт від носія інфекції і інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ зробили уточнення: коронавірус передається за допомогою крапель через повітря і контактним способом, аерогенним шляхом зараження не відбувається.

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