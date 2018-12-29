Як обрати новорічну ялинку: 12 секретів

Наближаються новорічні свята, і люди вже прикрашають свої будинки. А головним елементом декору є ялинка. Вибрати гарне дерево не так уже й легко. Для цього ви повинні знати, як купувати, доглядати і підрізати святкову ялинку.

Reader's Digest дав 12 порад, щоб ваша новорічна ялинка радувала вас.

1. Переконайтеся перед покупкою, що ялинка свіжа:

візьміть будь-яку гілку на дереві між великим і вказівним пальцями, обережно стисніть її і потягніть до себе. Якщо осиплеться хоч пару голок, то дерево вже старе;

розчавіть пару колючок у руці і понюхайте їх, щоб переконатися, що є хвойний аромат;

струсіть дерево і подивіться, де опадуть голки. Якщо вони випали тільки зсередини, то це нормально, але якщо обсипаються і зовнішні, то дерево сухе.

Ярмарок ялинок

2. Ялинці треба обрізати стовбур

Щоб відкрити "вени" для доставки води в дерево, треба обрізати кінець стовбура. Зробіть це самі або попросіть продавця. Багато обрізати не треба, не звужуйте стовбур і не ріжте його під кутом — це зменшить площу поверхні рослинної тканини, яка вбирає воду.

3. Для ялинки треба зробити надійну підставку

Підставка під дерево повинна бути стійкою і мати ємність для води. Також вона повинна відповідати діаметру стебла ялини.

4. Перший час ялинка дуже хоче пити, не шкодуйте води

Як тільки ви встановили дерево на підставці, додайте у нього багато чистої води. Адже в перші дні ялинки сильно сохнуть. Не варто допускати, щоб кінець стовбура ялинки осушувався, адже тоді на ньому може утворитися смола, яка обмежує здатність дерева пити воду.

5. Живі ялинки не потребують підгодівлі

Наливайте в підставку ялинки просту водопровідну воду. Додавати в неї нічого не треба оскільки деревам не потрібні консерванти. А деякі добавки взагалі можуть бути небезпечні для дітей і домашніх тварин.

6. Ялинки можуть викликати алергію

Хоча алергія на пилок сосни зустрічається рідко, відомо, що в дереві можуть міститися мікроскопічні спори цвілі, які можуть погіршити симптоми алергії. Тому перед тим, як заносити додому, струсіть її, щоб з неї впало якомога більше сміття, промийте водою зі шланга або подміть на неї повітряним компресором для видування сміття.

7. Висота має значення

Якщо ви любите великі ялинки до стелі, то беріть ялинку трохи нижче, щоб було місце для підставки.

8. Не поспішайте прикрашати ялинку

Щоб вішати вогні і прикраси, вам варто почекати пару годин. Ялинці треба відстояти в теплі для того, щоб вона розкривалася.

Прикрашена ялинка

9. Не варто економити на освітлювальних гірляндах

Щоб ваша ялинка виглядала красиво, купіть багато гірлянди і прикрасьте дерево як зовні, так і всередині. Таке освітлення додасть ялинці більш динамічний вид. Наряджайте з основи стовбура, поступово просуваючись вгору, а потім те ж саме в зворотному напрямку. Важливо захопити вогниками кожну велику гілку.

10. Святкова ялинка може спалахнути

Більшість пожеж відбуваються під час свят, а ялинки є одними з головних осередків загорянь. Багато таких загорянь викликані проблемами з електричними гірляндами, і коли підсохше дерево знаходиться близько до джерела вогню. Для того, щоб це не відбулося, при покупці дерева переконайтеся, що воно свіже, вдосталь поливайте. Також перевірте свою гірлянду, чи всі лампочки справні. Вимикайте вогники, коли лягаєте спати або виходите з дому. Свічками взагалі не варто прикрашати ялинку.

11. Живі і штучні ялинки гарні по-своєму

Ненатуральні дерева можуть бути різних розмірів, стилів і квітів, вони практично не вимагають обслуговування. Штучна ялинка може прослужити вам 20 років, але мінусом є те, що кожен рік у вас в будинку буде одна і та ж ялинка. Живі ялинки більш екологічні, вони придатні для переробки і не мають хімічних відходів. Також жива ялина урізноманітнює прикрасу будинку, вона буде пахнути хвоєю створюючи святковий аромат.

На ярмарку ялинок

12. Штучні ялинки бувають різними

Якщо ви хочете, щоб ваша штучна ялинка добре зберігалася і виглядала, купіть дерево з написом "true needle" або "real feel", яке імітує вид справжньої ялинки. Також вибирайте моделі з відкидними гілками, які легше встановлювати і прибирати. Рекомендуємо вибрати дерево з лампочками на батарейках, з захистом від перегорання ("continuous-on lights" або "with burn-out protection"), тоді, якщо одна лампочка перегорить, вам не доведеться з'ясовувати, яка саме. Також переконайтеся, що ялинка вогнестійка.

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