МОЗ пояснив, як правильно утилізувати використані маски й рукавички

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради щодо того, як правильно носити, знімати й утилізувати медичну маску та рукавички.

Так, в організації підкреслили, що неправильне використання даних засобів захисту знижує їхню ефективність. Відповідні рекомендації було опубліковано на сторінці установи в Facebook.

Як йдеться в повідомленні, маска, крім того, що зменшує виділення збудників хвороб з дихальних шляхів, також попереджає зайві дотики руками до обличчя, знижуючи ризик занесення інфекції.

Як правильно вдягати маску

Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс і рот, обтисніть носову пластину.

Маску слід міняти, як тільки вона стала вологою.

Маску слід міняти кожні чотири години.

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, вимийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком.

Не можна використовувати маску повторно.

Не можна використовувати марлеві маски, вони не дають належного рівня захисту.

Як знімати маску

Не торкайтеся її зовнішньої поверхні;

зніміть маску з гумки;

скрутіть і викиньте в закритий контейнер для відходів.

Коли слід використовувати рукавички

Коли є передбачений безпосередній контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами;

коли є безпосередній контакт з пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

під час роботи з потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, які використовують при догляді за хворими;

рукавички вдягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Як знімати рукавички

Зачепіть рукавичку на рівні долоні іншою рукою в рукавичці й обережно зніміть;

тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

просуньте пальці руки без рукавички на зап'ясті під рукавичку, що залишилася вдягненою, і зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Крім того, в МОЗі нагадали, що рукавички заборонено мити або обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно: мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури виробу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ розповіли, як правильно носити тканинну маску.