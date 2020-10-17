МОЗ пояснив, як правильно утилізувати використані маски й рукавички

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
2,9 т.

  • Не можна використовувати маску повторно

  • Не можна використовувати марлеві маски: вони не дають належного рівня захисту

  • Рукавички вдягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту

Неправильне використання маски і рукавичок знижує їхню ефективність

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради щодо того, як правильно носити, знімати й утилізувати медичну маску та рукавички.

Так, в організації підкреслили, що неправильне використання даних засобів захисту знижує їхню ефективність. Відповідні рекомендації було опубліковано на сторінці установи в Facebook.

Як йдеться в повідомленні, маска, крім того, що зменшує виділення збудників хвороб з дихальних шляхів, також попереджає зайві дотики руками до обличчя, знижуючи ризик занесення інфекції.

Як правильно вдягати маску

  • Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс і рот, обтисніть носову пластину.

  • Маску слід міняти, як тільки вона стала вологою.

  • Маску слід міняти кожні чотири години.

  • Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, вимийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком.

  • Не можна використовувати маску повторно.

  • Не можна використовувати марлеві маски, вони не дають належного рівня захисту.

Маска попереджає зайві дотики руками до обличчя, знижуючи ризик занесення інфекції

Як знімати маску

  • Не торкайтеся її зовнішньої поверхні;

  • зніміть маску з гумки;

  • скрутіть і викиньте в закритий контейнер для відходів.

Коли слід використовувати рукавички

  • Коли є передбачений безпосередній контакт з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами;

  • коли є безпосередній контакт з пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

  • під час роботи з потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, які використовують при догляді за хворими;

  • рукавички вдягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Маску слід міняти, як тільки вона стала вологою

Як знімати рукавички

  • Зачепіть рукавичку на рівні долоні іншою рукою в рукавичці й обережно зніміть;

  • тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

  • просуньте пальці руки без рукавички на зап'ясті під рукавичку, що залишилася вдягненою, і зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Крім того, в МОЗі нагадали, що рукавички заборонено мити або обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно: мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури виробу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОЗ розповіли, як правильно носити тканинну маску.

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