Як м'яч для гольфу: невдалий ботокс ледь не позбавив жінку частини обличчя

У жительки Шотландії Карен Маккрайммон після невдалої спроби ботоксу губ почорніли ясна і почалося омертвіння шкіри.

Це мало не обернулося їй видаленням частини обличчя. Про те, як стала жертвою "пластики", вона розповіла ВВС.

Як і багато хто, жінка просто хотіла, щоб її обличчя стало красивим. Для цього звернулася до клініки Contours Clinic уГлазго, де їй пообіцяли, що процедура пройде абсолютно безболісно. Однак лікарка неправильно ввела ін'єкцію, після чого губи пацієнтки збільшилися майже втричі.

Невдалий ботокс збільшив жінці губи втричі

"Як тільки косметологиня взялася закачувати філер, виникло відчуття, ніби в мої губи імплантували м'яч для гольфу", – згадала Карен.

Водночас лікарка, яка проводила процедуру, теж жахнулася, побачивши її моментально розпухлі губи, оскільки ніколи раніше не стикалася з подібною реакцією.

Після ін'єкції у неї почалося омертвіння шкіри обличчя bbc.com

"Вона запропонувала антигістамінні препарати замість протизапальних засобів. Тоді я зрозуміла, що у неї немає медичної підготовки. Мої губи опухли, і я знала, що мені терміново потрібна медична допомога", – додала Маккрайммон.

Наступного дня губи шотландки посиніли, а ясна стали чорними. Як встановили лікарі, в них утворилася величезна гематома, яка пошкодила вени і артерії на обличчі, що призвело до відмирання тканин.

Губи шотландки посиніли, а ясна стали чорними bbc.com

Вона знайшла іншу клініку, медикам якої вдалося надати їй своєчасну допомогу. Водночас вони зізналися, що в іншому випадку жінка дійсно могла б втратити частину обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 48-річна жителька міста Шрусбері Джейни Насіменто зважилася на ліпосакцію ніг і підхопила смертельно небезпечну інфекцію під час операції. В результаті вона залишилася з майже повністю "обгризеними" ногами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!