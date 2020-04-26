Головна Новини
26 квітня • оновлено в 19:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Як могла виглядати Чорнобильська зона і Прип'ять, якби не вибух: з'явилися фото

2.4т
Читати матеріал російською

У мережі показали, як місто Прип'ять, яке стало привидом через аварію на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році, могло виглядати, якби НП не трапилася.

Картинки, створені художником за допомогою графіки, з'явилися в Telegram-каналі "Харьков 1654" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На зображеннях видно процвітаюче місто, в якому люди відзначають свята і живуть звичайним життям. Також поруч розмістили справжні фото Прип'яті – різниця відразу впадає в очі.

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Якби не вибух: у мережі показали, як могла виглядати Чорнобильська зона

Харьков 1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герой, якого не показали в серіалі "Чорнобиль", Петро Шаврей розповів правду про аварію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чорнобильська зона" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги