Як хоронять померлих від коронавірусу: в МОЗ розповіли про суворі заборони

Померлих від коронавируса в Україні повинні хоронити з урахуванням максимального рівня захисту від подальшого зараження.
Процедуру роз'яснив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, головний санітарний лікар України Вкітор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У нашому алгоритмі чітко прописано, хто і що повинен зробити, щоб звести до нуля небезпеку інфікування. У разі значного виділення фізіологічних рідин із тіла померлого його слід помістити в герметичний мішок, після чого – в труну. Всі, хто контактують з померлим, повинні бути одягнені в засоби індивідуального захисту", – розповів він.
Як хоронять померлих від коронавірусу
У першу чергу мова йде, за словами Ляшка, про водонепроникні халати і рукавички. У кожного повинні бути окуляри і захисний щиток, а також засоби захисту органів дихання – респіратори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці тіла жертв коронавірусу будуть кремувати.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".