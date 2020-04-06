Як хоронять померлих від коронавірусу: в МОЗ розповіли про суворі заборони

Померлих від коронавируса в Україні повинні хоронити з урахуванням максимального рівня захисту від подальшого зараження.

Процедуру роз'яснив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, головний санітарний лікар України Вкітор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нашому алгоритмі чітко прописано, хто і що повинен зробити, щоб звести до нуля небезпеку інфікування. У разі значного виділення фізіологічних рідин із тіла померлого його слід помістити в герметичний мішок, після чого – в труну. Всі, хто контактують з померлим, повинні бути одягнені в засоби індивідуального захисту", – розповів він.

Як хоронять померлих від коронавірусу

У першу чергу мова йде, за словами Ляшка, про водонепроникні халати і рукавички. У кожного повинні бути окуляри і захисний щиток, а також засоби захисту органів дихання – респіратори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці тіла жертв коронавірусу будуть кремувати.

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