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6 квітня • оновлено в 10:31
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Як хоронять померлих від коронавірусу: в МОЗ розповіли про суворі заборони

3.8т
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Померлих від коронавируса в Україні повинні хоронити з урахуванням максимального рівня захисту від подальшого зараження.

Процедуру роз'яснив на брифінгу в понеділок, 6 квітня, головний санітарний лікар України Вкітор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нашому алгоритмі чітко прописано, хто і що повинен зробити, щоб звести до нуля небезпеку інфікування. У разі значного виділення фізіологічних рідин із тіла померлого його слід помістити в герметичний мішок, після чогов труну. Всі, хто контактують з померлим, повинні бути одягнені в засоби індивідуального захисту", – розповів він.

Як хоронять померлих від коронавірусу

Як хоронять померлих від коронавірусу

У першу чергу мова йде, за словами Ляшка, про водонепроникні халати і рукавички. У кожного повинні бути окуляри і захисний щиток, а також засоби захисту органів дихання – респіратори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці тіла жертв коронавірусу будуть кремувати.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
Скоро х.охлы пачками, начнут отходить к своему б.андере. А закапывать запрещено, всё продано!. Будут как в Индии сжигать, и в Днепр. Опять всё загадят.
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