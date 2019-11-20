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20 листопада • оновлено в 02:38
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Як хакери зламують інтернет: розсекречений спосіб

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Найпопулярнішим варіантом зараження користувачів інтернету є отримання листа по електронній пошті, а саме – архіву у вигляді вкладеного файлу.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії Group-IB. Як уточнюють в компанії, формат архівів зловмисники стали застосовувати регулярно для обходу систем захисту.

Посилання для скачування небезпечних файлів також залишаються популярним способом зараження, проте вкладені в лист документи випереджають їх. Лише третина вірусів надходять через посилання в листах, більшість – через вкладення.

Стало відомо, як хакери обходять системи захисту

Стало відомо, як хакери обходять системи захисту

zn.ua

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Вірусні системи можна обійти через відправку листа в неробочий час і тимчасову недоступність посилання. Такий лист приймається за безпечне і успішно потрапляє в ящик. Пізніше зловмисники активують посилання, збільшуючи ризик зараження комп'ютера.

За даними фахівців, лише кожне 19-те завантаження шкідливого програмного забезпечення не було пов'язане з поштовою розсилкою. Дослідження проводилося на основі даних, отриманих в першому півріччі 2019 року через 60 країн світу.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві затримали 32-річного іноземця-хакера, який вкрав понад шість мільйонів доларів з рахунків американських фінансових установ і переховувався від правоохоронних органів США.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
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