Як годують евакуйованих з Китаю: відео з Нових Санжар

Київський журналіст, який перебуває разом з евакуйованими з Китаю на 14-денному карантині, показав, як до медичного центру "Нові Санжари" доставляють їжу.

Відповідний ролик оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Олександр Махов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось так доставляють їжу в будівлю медбази Нацгвардії, де перебувають евакуйовані з Китаю", – пояснив він.

Як доставляють їжу в Нові Санжари

Зокрема, співробітники центру в захисних костюмах привозять до будинку на візку їжу, запаковану в целофан. Судячи із зовнішнього вигляду, госпіталізованим привозять комплексні обіди в судочках.

"Одне добре, що ви там не голодні", "Смачного вам", "Як їжа для іноземців. Адже багато хто гречку не їдять. Для них це комбікорм для худоби", "Будьте всі здорові", – відреагували користувачі.

Тим часом заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, заступник міністра внутрішніх справ Іван Варченко розповіли, що МОЗ заборонило передавати продукти харчування до медцентру.

"Рішенням нашим ми чітко заборонили постачання будь-якої їжі до обсерватора. Бо в нас обсервація стосовно гострої респіраторної вірусної інфекції, ми не хочемо, щоб у нас були ще обсервації щодо діарейних захворювань", – сказав Ляшко.

За його словами, вже запущено харчоблок у медцентрі. Їжу для пацієнтів готують на місці, в тому числі й дієтичну для іноземної громадянки, яка зверталася за допомогою до лікарів щодо загострення хвороби шлунково-кишкового тракту.

У свою чергу, Варченко розповів, що до центру передають тільки засоби індивідуальної гігієни та промислову продукцію.

" Передаються тільки речі індивідуальної гігієни, антисептичні засоби та речі промислового виробництва. Харчові продукти - ні. І ми інформуємо всіх волонтерів, що передає їх (продукти — ред.) Червоний Хрест. Продукти не передаються тим, хто перебуває в обсервації. Але, коли люди висловлюють бажання залишити (продукти — ред.), Червоний Хрест далі буде приймати рішення, що робити з цими продуктами", – сказав Варченко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька показала, як пройшов її перший день на карантині в Нових Санжарах з евакуйованими з Китаю людьми.

Тим часом Махов повідомив, що евакуйованим заборонено виходити на вулицю, тому з розваг у них є тільки телефон і телевізор.

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