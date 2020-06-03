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3 червня • оновлено в 17:35
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Як економно підготуватися до відпустки: кращі пропозиції від онлайн-магазинів

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Весь світ плавно повертається до звичного способу життя, багато країн вже оголосили про відновлення авіасполучення, а це значить, що період літніх відпусток все ж не за горами.

OBOZREVATEL пропонує завчасно почати підготовку до відпустки і придбати все найнеобхідніше на розділі Промокоди.

  • Iherb – економія 10% за промокодом для всіх покупців при замовленні від 60$;

  • Lacoste – даруємо промокод на знижку 250 гривень на замовлення для всіх клієнтів;

  • Bonprix – до 45% вигоди на моделі нижньої білизни;

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  • PUMA – даруємо промокод в розмірі 10% при замовленні на суму від 2300 гривень;

  • Puccini – до 58% вигоди на брендові сумки і валізи.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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