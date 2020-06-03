Як економно підготуватися до відпустки: кращі пропозиції від онлайн-магазинів

Весь світ плавно повертається до звичного способу життя, багато країн вже оголосили про відновлення авіасполучення, а це значить, що період літніх відпусток все ж не за горами.

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