Як дотримуватися карантину та не захворіти: Сюмар окреслила план протидії коронавірусу

На фоні пандемії країна повинна мати системний план протидії Covid-19.

Про це написала депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За її словами, необхідно налагодити систему інформування як запобігти захворювання, як дотримуватися карантину, як діяти у разі виявлення симптомів.

"Це соціальна реклама, групи в соцмережах, централізовані смс-розсилки. Забезпечити дотримання карантину. Як посадовим особам, так і громадянам. Міста мають бути готові не лише обмежувати масові зібрання, але і проводити дезінфекцію громадського транспорту, захист працівників побутової сфери", – написала Сюмар.

Сюмар окреслила план протидії коронавірусу

За її словами, важливо нарешті впровадити систему діагностики, яка поки що не працює: лабораторії на місцях, наявність там тест-систем, можливість діагностики в КПП, аеропортах.

"Посилити контроль на кордоні та забезпечити місця для карантину осіб з симптомами. Підготувати систему охорони здоров’я: 1) підготовка палат інтенсивної терапії; 2) закупка апаратів штучного дихання; 3) захист медичних працівників; 4) зміна логістики в лікарнях; 5) моніторинг "групи ризику" – хворих на хронічні хвороби, люди старшого віку та індивідуальна робота з ними", – зауважила Сюмар.

Крім того, необхідно забезпечити зміни до законів та перерозподіл бюджету з огляду на нові виклики.

"Викликів – багато. Всі в одному човні. Це тест на дорослість для всіх. І час діяти по-дорослому", – додала депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19.

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