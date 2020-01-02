"Я живу у своїй державі!" Воїн ЗСУ з Авдіївки зворушив мережу вірністю Україні

У мережі виник ажіотаж довкола відео з воїном Збройних сил України з Авдіївки, який несе службу поблизу рідного міста і не зрадив присязі після подій 2014 року.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Воно вже встигло зібрати 23 тисячі переглядів, 2 300 тисячі лайків, 315 репостів і більше 120 коментарів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будинок Юри в декількох кілометрах від опорного пункту, де він несе службу. Боєць родом з Авдіївки. Юра не зрадив присязі, коли його рідне місто почали розхитувати російські найманці, а навпаки – пішов захищати свою землю", – написали автори допису про Героя.

Сам він також розповів про свій вибір і про те, що був у рідному місті навіть в розпал бойових дій у 2014 році. До того ж, уже тоді він був українським військовослужбовцем.

"Я по мирному часу ще підписував контракт. Хто захотів – той залишився. Хто захотів – той пішов. Я вибрав так. Я в своїй державі живу, як я можу зараз так – раз і перейти туди? Якщо я з цими людьми тут був і тепер піду туди? Ні! Такого не повинно бути! Буду далі служити, виконувати свої обов'язки", – впевнено розповів воїн ЗСУ про свої плани на майбутнє.

Воїн ЗСУ Скріншот відео

Під відео українці почали дякувати своєму захиснику за патріотизм і твердість рішень навіть у найважчі для країни часи.

"Спасибі вам, сини України, за вашу важку роботу, за можливість нам мирно спати і зустрічати ясні ранки", "Що тут скажеш? Гірка сповідь справжнього солдата. Низько вклоняюся тобі, воїне, за твій подвиг і пролиту кров в боях за свободу України!", "Українці, нація! Дякую, воїне, за наше сьогодення. Так переможемо!", "Дякую вам, бережіть себе!", "Що тут сказати, воїни світла, воїни добра. Земний уклін вам, бережи вас Господи", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі справило великий резонанс ще одне відео з юним героєм ЗСУ на Донбасі. На ньому хлопець на ім'я Паша, уродженець Станиці Луганської, розповів, як для нього почалася російсько-українська війна.

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