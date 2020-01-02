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2 січня • оновлено в 10:27
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"Я живу у своїй державі!" Воїн ЗСУ з Авдіївки зворушив мережу вірністю Україні

1.4т
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У мережі виник ажіотаж довкола відео з воїном Збройних сил України з Авдіївки, який несе службу поблизу рідного міста і не зрадив присязі після подій 2014 року.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Воно вже встигло зібрати 23 тисячі переглядів, 2 300 тисячі лайків, 315 репостів і більше 120 коментарів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Будинок Юри в декількох кілометрах від опорного пункту, де він несе службу. Боєць родом з Авдіївки. Юра не зрадив присязі, коли його рідне місто почали розхитувати російські найманці, а навпаки – пішов захищати свою землю", – написали автори допису про Героя.

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Сам він також розповів про свій вибір і про те, що був у рідному місті навіть в розпал бойових дій у 2014 році. До того ж, уже тоді він був українським військовослужбовцем.

"Я по мирному часу ще підписував контракт. Хто захотів – той залишився. Хто захотів – той пішов. Я вибрав так. Я в своїй державі живу, як я можу зараз так – раз і перейти туди? Якщо я з цими людьми тут був і тепер піду туди? Ні! Такого не повинно бути! Буду далі служити, виконувати свої обов'язки", – впевнено розповів воїн ЗСУ про свої плани на майбутнє.

Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

Скріншот відео

Під відео українці почали дякувати своєму захиснику за патріотизм і твердість рішень навіть у найважчі для країни часи.

"Спасибі вам, сини України, за вашу важку роботу, за можливість нам мирно спати і зустрічати ясні ранки", "Що тут скажеш? Гірка сповідь справжнього солдата. Низько вклоняюся тобі, воїне, за твій подвиг і пролиту кров в боях за свободу України!", "Українці, нація! Дякую, воїне, за наше сьогодення. Так переможемо!", "Дякую вам, бережіть себе!", "Що тут сказати, воїни світла, воїни добра. Земний уклін вам, бережи вас Господи", – пишуть люди.

"Я живу у своїй державі!" Воїн ЗСУ з Авдіївки зворушив мережу вірністю Україні

"Я живу у своїй державі!" Воїн ЗСУ з Авдіївки зворушив мережу вірністю Україні

"Я живу у своїй державі!" Воїн ЗСУ з Авдіївки зворушив мережу вірністю Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі справило великий резонанс ще одне відео з юним героєм ЗСУ на Донбасі. На ньому хлопець на ім'я Паша, уродженець Станиці Луганської, розповів, як для нього почалася російсько-українська війна.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну да, убивать своих знакомых и родственников, это и есть украинский героизм и патриотизм.
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Юг Руси
Юг Руси
Юрко поди уже давно расхерячил свою хату ... и не только свою ))) Дайте Сала Херою
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семенов Александр
семенов Александр
Украйинськый гэрой, стреляет по своим знакомым,,одноклассникам, родственникам, охрененный подвиг!!! Украина повынна пышатыся
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