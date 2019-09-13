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13 вересня • оновлено в 16:54
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"Я вбив твою доньку": з'явилися страшні подробиці трагедії з українкою у Польщі

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Вбивцею українки Христини В. у польському місті Гожув виявився місцевий житель Павло Рожанський.

У Христини ніколи не було жодних стосунків із вбивцею, але він майже рік переслідував її і погрожував. Дівчина скаржилася на нього і просила захисту, але ніхто належної уваги на це не звернув. Поки він її не вбив. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Попелюшка і відмінниця

26-річна Христина з Хмельницької області три роки їздила на заробітки до Польщі. Її мама – шкільна учителька, викладає математику. У сім'ї є ще два рідних брати і один двоюрідний, якого мама Христини виховувала після смерті її сестри.

Христина В.

Христина В.

Facebook Христини В.

Сім'я живе скромно, але дружно. Дівчина з відзнакою закінчила Хмельницький національний університет, навчалася на еколога заочно. У рейтингу при вступі до вишу серед 29 абітурієнтів вона була на 10 місці з непоганим результатом.

Христина у себе вдома, у Хмельницькій області, 2016 рік

Христина у себе вдома, у Хмельницькій області, 2016 рік

ОК Христини В.

"Я вбив твою доньку": з'явилися страшні подробиці трагедії з українкою у Польщі

ОК Христини В.

"Я вбив твою доньку": з'явилися страшні подробиці трагедії з українкою у Польщі

ОК Христини В.

Сама дівчина виросла у селі, тому звична до нелегкої фізичної праці. "Її в родині називали Попелюшкою. Маленька, тендітна, але ніякої роботи не боялася", – каже її родичка.

"Христинка завжди хотіла сама заробляти на себе, тому і їздила до Польщі. Перший раз вона працювала у Борно, на заводі, виготовляла проводку. Потім двічі була в Гожув", – розповіла її найближча подруга.

Христина

Христина

ОК Христини В.

Христина

Христина

ОК Христини В.

Таке фото опублікували подруги Христини в пам'ять про неї

Таке фото опублікували подруги Христини в пам'ять про неї

Христині дуже подобалося жити і працювати у Польщі. Вона весь час казала, що у цій країні вона почувається людиною.

Вона ніколи не мала стосунків із Павлом

Саме під час першої поїздки Христина і познайомилася з Рожанським, вони разом працювали на заводі. Рожанський живе у Польщі, в Гожув. Хоча працював весь цей час у тому ж Борно.

Павло Рожанський в Іспанії

Павло Рожанський в Іспанії

Instagram Павла Рожанського

Незважаючи на повідомлення у польських ЗМІ, дівчину ніщо не пов'язувало з Павлом, вони ніколи не зустрічалися і не мали жодних стосунків. Були просто знайомі. Та й взагалі хлопця у неї не було. Вона завжди займалася роботою і домом, дуже любила свою сім'ю.

З Рожанським Христина познайомилася на роботі у Борно, але стосунків у них ніколи не було

З Рожанським Христина познайомилася на роботі у Борно, але стосунків у них ніколи не було

Instagram Павла Рожанського

"Їй мало хто з хлопців подобався. У неї були свої ідеали. Вона була дуже доброю. Ще любила грати на піаніно", – згадує подруга.

Але Рожанський наполегливо переслідував її. "В останній рік він почав їй писати якісь дивні послання, з погрозами та нецензурною лайкою. Це було взимку, вона ще була в Україні. Вона побоювалася його, але не могла навіть подумати, що він зможе її вбити", – каже подруга .

Мама Христини теж побоювалася і казала дочці, що цьому хлопцю потрібна психологічна експертиза. Коли дівчина знову поїхала на заробітки до Польщі переслідування Павла вже всерйоз почали її турбувати. І у червні дівчина навіть написала заяву у місцеву поліцію.

Павло Рожанський у Китаї

Павло Рожанський у Китаї

Instagram Павла Рожанського

Правоохоронці два місяці розплутували цю справу, а потім передали до суду, який присудив Рожанському штраф у 500 злотих. Ніхто навіть не подумав, що хлопцю потрібна психіатрична допомога. Можливо, якби він пройшов лікування, то трагедії б вдалося уникнути.

Скаржився на дівчину і носив пістолет

Судячи з фото на його сторінці у соцмережах, Павло часто подорожував. Був у Барселоні, Китаї, у Римі, навіть кілька годин провів у Львові. Своє фото біля Львівського оперного театру він підписав так: "Вперше вирушив на схід. Всього кілька годин у цьому місті, але воно мені дуже сподобалося. Сподіваюся колись повернутися сюди". Також Рожанський був активним комп'ютерним гравцем.

Рожанський у Львові

Рожанський у Львові

Instagram Павла Рожанського

У день вбивства, як повідомляють польські знайомі Рожанського, він був абсолютно спокійний. І казав, що його відшила дівчина.

Однак уже в цей час він носив із собою пістолет. За даними поліції, це була якась стара зброя. Зайшовши до міської пральні, він відразу попрямував туди, де працювала Христина. Він вистрілив їй просто у голову, не залишивши жодного шансу вижити.

Після цього Рожанський зламав сторінку подруги Христини і написав її мамі страшну фразу: "Я вбив твою доньку".

Христина В., одне з останніх фото

Христина В., одне з останніх фото

Facebook Христини В.

"Я вбив твою доньку": з'явилися страшні подробиці трагедії з українкою у Польщі

Facebook Христини В.

Рожанський намагався сховатися на своїй "мазді". Він дуже пишався своєю машиною, останнє фото на сторінці в його Інстаграмі – саме це авто. Однак неподалік від Берліна поліція затримала червону "мазду", в якій сидів Рожанський. За повідомленням німецької поліції, чоловік дістав зброю і розмахував нею, потім націлив у бік поліцейських. Правоохоронці його розстріляли.

На місці розстрілу "мазди"

На місці розстрілу "мазди"

Поліція Німеччини

На місці розстрілу у Німеччині працюють поліцейські

На місці розстрілу у Німеччині працюють поліцейські

Поліція Німеччини

У ніч на п'ятницю 13 вересня мама Христини виїхала до Польщі, щоб забрати тіло дочки і привезти додому.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
вбивство наші в Польщі
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