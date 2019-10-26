"Я тобі зараз вріжу!" Соколова розповіла про інцидент з Усиком

Журналістка Яніна Соколова розповіла курйозний інцидент з її сином і українським боксером-чемпіоном Олександром Усиком.

В інтерв'ю своєму колезі Сергію Іванову, опублікованому на YouTube-каналі "Ісландія", Соколова повідомила, що живе в одному будинку з боксером. Одного разу на дитячому майданчику її син посварився з сином Усика.

"Мій син ходить і гамселить його малого. Усик підходить і каже: "Не чіпай його, будьте друзями". На що мій Коля каже: "Я тобі зараз вріжу". І Коля не розуміє, кому він це говорить. Це просто смішно. Мій Коля з вагою 20 кг і Усик..." - розповіла Соколова.

Усик і Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка Яніна Соколова в новому інтерв'ю також засудила скандальний виступ хору Верьовки на сцені з "Кварталом 95".

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