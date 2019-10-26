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27 жовтня • оновлено в 02:21
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"Я тобі зараз вріжу!" Соколова розповіла про інцидент з Усиком

2.4т Читати матеріал російською

Журналістка Яніна Соколова розповіла курйозний інцидент з її сином і українським боксером-чемпіоном Олександром Усиком.

В інтерв'ю своєму колезі Сергію Іванову, опублікованому на YouTube-каналі "Ісландія", Соколова повідомила, що живе в одному будинку з боксером. Одного разу на дитячому майданчику її син посварився з сином Усика.

"Мій син ходить і гамселить його малого. Усик підходить і каже: "Не чіпай його, будьте друзями". На що мій Коля каже: "Я тобі зараз вріжу". І Коля не розуміє, кому він це говорить. Це просто смішно. Мій Коля з вагою 20 кг і Усик..." - розповіла Соколова.

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Усик і Соколова

Усик і Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка Яніна Соколова в новому інтерв'ю також засудила скандальний виступ хору Верьовки на сцені з "Кварталом 95".

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Особи
Яніна Соколова Олександр Усик
Місце
Україна
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
соска рассказывает опять небылицы помойке обоза
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2
Перов Василий
Перов Василий
Вафельница приверает .. На её голову если насрут.. То это уже в Ютубе знают через минуту.. А тут оказалось что она с Усиком живёт рядом))... Интересно а Усик это знает?
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Перов Василий
Перов Василий
Перов Василий, Надеюсь когда узнает, она поедет вместе с домом на дачу к Пороху))
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0
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Перов Василий
Перов Василий
Мне кажется вафельница приверает.. привыкла пороху лизать дупло, теперь давай усику яички подлизывать.. какие в дупу дети? Если б эта вафельница жила бы рядом с Усиком разве раньше бы об этом никто не знал?
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