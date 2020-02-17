"Я тебе туди не посилав": покалічені донбаські терористи поскаржилися, що вони нікому не потрібні. Відео

Терористи, які воювали на Донбасі проти українських військовослужбовців і були поранені, розповіли як "місцева влада" їх ігнорує, тому що вони їм не потрібні.
Уривки з відеоінтерв'ю бойовиків опублікував у Twitter український блогер Necro Mancer (щоб подивитися всі відео, проскрольте до кінця новини).
Поранені донбаські терористи поскаржилися, що вони нікому не потрібні
"Була у нас пропозиція до Бидьовки (Володимир Бидьовка є депутатом так званої "народної ради ДНР"). Він не захотів навіть на пару хвилин спуститися до тяжкопоранених бійців. Це ставлення до ополченців першої хвилі", – розповів один із терористів.
Інший бойовик Сергій Семернін поскаржився на депутата так званої "народної ради ДНР І скликання" Валерія Скороходова: "У нас є важко поранений Міша Кацап, без ніг, без рук. Теж звертався до нього за допомогою в придбанні квартири або будинку, тому що у нього дитина... він живе на орендованій квартирі. На що він (Скороходов) йому відповів: “Я тебе туди не посилав”".
Було у нас пропозиція до Бідёвке. Він не зволив навіть на пару хвилин спуститися до тяжкопораненим бійцям. Це відношення "уряду" до "ополченцям" 1й хвилі. А "слуга народу" Скороходов прямо так і сказав: "Я тебе туди не посилав" https://t.co/KCqkM2FX6H # В'юнів # Патріот # роа pic.twitter.com/V6XQ4CBrqB- Necro Mancer (@ 666_mancer) February 17, 2020
Семернін при цьому додав, що його особисто не цікавить, що відбувається за межами окупованих територій: "Не важливо: Україна, Білорусь, Америка. Мені без різниці, для мене це противник і все".
"Хитрий" ( https://t.co/ku8P5g8Qru ): мене абсолютно не цікавить, що там за межами # ОРДО, не має значення, Україна, Білорусь, Америка, мені без різниці, для мене це противник і все https: // t.co/AY1lrSmYb1 # Семернін # Патріот # ПСН # роа # русскіймір pic.twitter.com/EZocernelq- Necro Mancer (@ 666_mancer) February 17, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що на Донбасі "майор 5 бригади" терористів, який приїхав із Росії, застрелив двох своїх підлеглих.
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