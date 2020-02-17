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18 лютого • оновлено в 01:23
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"Я тебе туди не посилав": покалічені донбаські терористи поскаржилися, що вони нікому не потрібні. Відео

1.6т
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Терористи, які воювали на Донбасі проти українських військовослужбовців і були поранені, розповіли як "місцева влада" їх ігнорує, тому що вони їм не потрібні.

Уривки з відеоінтерв'ю бойовиків опублікував у Twitter український блогер Necro Mancer (щоб подивитися всі відео, проскрольте до кінця новини).

Поранені донбаські терористи поскаржилися, що вони нікому не потрібні

Поранені донбаські терористи поскаржилися, що вони нікому не потрібні

"Була у нас пропозиція до Бидьовки (Володимир Бидьовка є депутатом так званої "народної ради ДНР"). Він не захотів навіть на пару хвилин спуститися до тяжкопоранених бійців. Це ставлення до ополченців першої хвилі", – розповів один із терористів.

Інший бойовик Сергій Семернін поскаржився на депутата так званої "народної ради ДНР І скликання" Валерія Скороходова: "У нас є важко поранений Міша Кацап, без ніг, без рук. Теж звертався до нього за допомогою в придбанні квартири або будинку, тому що у нього дитина... він живе на орендованій квартирі. На що він (Скороходов) йому відповів: “Я тебе туди не посилав”".

Семернін при цьому додав, що його особисто не цікавить, що відбувається за межами окупованих територій: "Не важливо: Україна, Білорусь, Америка. Мені без різниці, для мене це противник і все".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що на Донбасі "майор 5 бригади" терористів, який приїхав із Росії, застрелив двох своїх підлеглих.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сначала это мясо. Теперь - дерьмо! Обычный путь любой твaри с паРРаши!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ну и дураки кретинизм зашкаливает !
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ничо. Украина об этих yблюдкax не забудет. И позаботится. Чтобы у них место было возле тюремной параши. Или в самой параше
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