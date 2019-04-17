"Я тебе дуже люблю!" Полонений український моряк зворушив вчинком на суді

Український військовополонений моряк Андрій Шевченко зворушливо привітав свою дружину з днем народження в залі суду, де його 17 квітня залишили під вартою ще на три місяці.

Герой стояв за гратами з табличкою "Насте, з днем народження. Я тебе люблю". Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Громадського" в Twitter. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Насте, сонечко, я тебе дуже сильно люблю", – передав він теплі слова дружині на камеру.

Андрій Шевченко Скріншот з відео

Андрій Шевченко Скріншот з відео

Відзначимо, всім 24 військовополоненим морякам продовжили арешт до 24 і 26 липня. Українці стійко відреагували на рішення суду в Москві і сказали, що ще "повернуться на катерах в Україну".

Полонених український моряк Андрій Шевченко прівітав свою дружину з днем народження - сегодня его залиша за ґратами ще на три місяці pic.twitter.com/84RPEK30GJ - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.

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