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"Я тебе дуже люблю!" Полонений український моряк зворушив вчинком на суді

4.1тЧитати матеріал російською

Український військовополонений моряк Андрій Шевченко зворушливо привітав свою дружину з днем народження в залі суду, де його 17 квітня залишили під вартою ще на три місяці.

Герой стояв за гратами з табличкою "Насте, з днем народження. Я тебе люблю". Відповідні кадри з'явилися на сторінці "Громадського" в Twitter. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Насте, сонечко, я тебе дуже сильно люблю", – передав він теплі слова дружині на камеру.

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Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Скріншот з відео

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Скріншот з відео

Відзначимо, всім 24 військовополоненим морякам продовжили арешт до 24 і 26 липня. Українці стійко відреагували на рішення суду в Москві і сказали, що ще "повернуться на катерах в Україну".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
полонені морякиКерченська протока
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного,в Российской вязнице его самого сделают Настей,выдадут замуж за хорошего хлопца и будет герой Украины жить долго и счасливо !
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры больше другое любят, людей убивать.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га! Я аж расплакалсо.
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