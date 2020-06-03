Винуватця ДТП посадили в СІЗО, йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі

Страшна аварія на трасі Київ – Чоп недалеко від Жашкова забрала життя одразу чотирьох людей, серед яких була дитина. Водій Toyota Land Cruiser, який вилетів на зустрічну смугу, перетворив на купу металу невелику "Ладу", зруйнував життя відразу двох сімей і залишив дітей сиротами.

Подробиці смертельної ДТП читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дружили й загинули разом

Олександра Вовченко пригніченим від горя голосом знову згадує про той останній день, коли вона розмовляла з чоловіком Вадимом. Усе це вона вже переказувала кілька разів, прокручувала в пам'яті, але прийняти те, що чоловіка більше немає, ще не може.

Олександра з чоловіком Вадимом Facebook Олександри Вовченко

Рік тому Вадим переїхав жити до неї в Полтаву. Водночас у місті купила квартиру сім'я Світлани та Олександра Риндюків із Черкащини.

Обидва чоловіки влаштувалися працювати ревізорами мережі аптек "Подорожник", після невеликого стажування стали разом їздити у відрядження.

"Вони могли в понеділок виїхати й повернутися в п'ятницю, на вихідні. Наші сім'ї здружилися, практично всі вихідні ми проводили разом. У Світлани й Саші троє дітей – старша 16-річна Олена, середній 6-річний Арсен і 4-річна Аріна. Були дуже веселими, весь час сміялися, я так вдячна, що вони зустрілися в нашому житті", – згадує Олександра.

Вадим Вовченко та Олександр Риндюк Facebook Олександри Вовченко

"Привіт, кохана"

18 травня Саша й Вадим знову вирушили у відрядження, за кермом "Лади" був Олександр. Незадовго до цього Риндюк відправив сім'ю до батьків у село Манківку на Черкащину.

"Вадик подзвонив і сказав, що на зворотному шляху вони заїдуть за дружиною й дітьми Саші. А в п'ятницю (22 травня. – Ред.) усі разом заїдуть під Києвом перевірити аптеку і вже пізно повернуться додому, в Полтаву", – каже Олександра.

Олександр Риндюк Facebook Олександра Риндюка

Світлана Риндюк Facebook Світлани Риндюк

Вадим і Олександра були так прив'язані одне до одного, що якщо розлучалися, то кожні 15 хвилин зідзвонювалися або листувалися в месенджерах.

"Напередодні тієї п'ятниці ми з Вадиком говорили по відеозв'язку. Він розповідав, що батьки Саші їх зустріли, нагодували, все добре. А вже вранці, приблизно о 9 годині написав: "Привіт, кохана, ти ще спиш? Вставай, чоловік їде, готуй їсти". Він як передчував щось, весь час говорив, що дуже скучив, втомився й дуже хоче додому", – згадує Олександра.

Вдруге вона набрала його близько 10-ї години. "Сказав, що вони вже їдуть. Чую, в машині спілкуються, Світлана й діти теж там, хтось сміється. Риндюк взагалі був дуже веселий, україномовний. Я їх називала Вінні Пух і П'ятачок, тому що Саша був великий, а Вадюша худенький", – додала вона.

Олександра з чоловіком Вадимом Instagram Олександри Вовченко

"Вадик тоді сказав, що будуть вдома пізно ввечері, поки попрацюють під Києвом, а потім ще п'ять годин до Полтави. Вони їхали повільно, бо в салоні діти. Чоловік ще запитав, як погода. Я стала розповідати, що мінлива, то сонце, то холодно. І тут чую якийсь звук. Це був не удар, а немов хтось дуже сильно шелестить у трубку. Кричу: "Вадюша, алло, алло", але зв'язок обірвався. Знову набрала, але зв'язку не було" – зі сльозами говорить Олександра.

Спочатку жінка ще не розуміла, що могло статися, у дорозі зв'язок може обриватися. Але коли вона знову зателефонувала чоловікові, то вже з'явилося страшне передчуття, руки тремтіли, але відповіді не було.

Тоді Олександра стала набирати Риндюка, виклик йшов, але ніхто не відповідав, телефон Світлани був вимкнений.

На місці аварії Нацполіція

"Приїхала мама, у мене вже істерика, я набираю їх із двох телефонів, але ніхто не бере слухавки. Мама мене заспокоює, але я ж знаю свого чоловіка, ми з ним кожні 15 хвилин на зв'язку. Не міг він за цей час не передзвонити! Адже пройшло вже півтори години. Я згадую, що у Вадика є робочий телефон, він зазвичай лежить у нього в сумці з ноутбуком. Знову набираю, виклик йде, але не відповідає. Коли вкотре набрала, хтось з'єднався, я почула шум, а потім зірвалося. Знову набираю, відповідає чужий голос. Це слідчий, він говорить, що сталася аварія. Я кричу: "Чи живий мій чоловік?" Але слідчий пропускає мої запитання і ставить свої – хто був у машині, назвіть прізвища, куди і звідки їхали. Нарешті він набрав повітря і сказав: "Вижили тільки двоє дітей". Більше я вже нічого не пам'ятаю", – плаче Олександра.

Місце аварії Нацполіція

Від ВАЗу майже нічого не залишилося Нацполіція

Разом із Вадимом Вовченком загинули Олександр Риндюк, його дружина Світлана і їхній середній син Арсен. Дві доньки у важкому стані. Старша Олена зараз в Охматдиті в Києві, у неї множинні переломи кісток тазу й ніг, черепно-мозкова травма, забій легень. Дівчинка ще не отямилася.

Старша донька Світлани й Саші Риндюків Олена Instagram Світлани Риндюк

Молодша Аріна перебуває в лікарні в Умані. У неї також множинні переломи кісток тазу, обох рук і ноги, закрита черепно-мозкова травма. Але дівчинка вже отямилася й навіть сказала перші слова.

Аріна Риндюк Instagram Світлани Риндюк

"Це був божий знак"

У сім'ї Олександри й Вадика Вовченків за місяць до трагедії народилася донька Кіра. Щоправда, пологи були передчасними.

"Ми з Вадиком 24 квітня розписалися, а 27-го мені стало погано, наступного дня я народила доньку на 26-му тижні вагітності. Лікарі тоді сказали, що малятко не жилець. Мене виписали з лікарні, а вона залишилася в реанімації перинатального центру Полтави. А вже через тиждень після загибелі чоловіка мені зателефонувала лікарка і сказала, що донька почала самостійно дихати. Я вважаю, що сталося диво, це якийсь божий знак. Значить, мені тепер потрібно боротися за життя нашої дитини", – зазначила жінка.

Загиблий Арсен із сестричкою Аріною, якій вдалося вижити в страшній ДТП Instagram Світлани Риндюк

Поки стан маленької Кіри дуже складний. У неї починається 1-й ступінь енцефалопатії, в мозку накопичується рідина, і дитині потрібна операція. Найближчим часом, після того як прийдуть результати аналізів на коронавірус, Олександру з донькою повинні перевезти в Охматдит. Лікарі кажуть, що дівчинка житиме, але їй необхідна буде серйозна реабілітація.

Тепер сім'ї потрібні гроші для лікування й реабілітації.

Винуватець аварії на зв'язок не виходив

Винуватця аварії, водія Toyota Land Cruiser на ім'я Клим, заарештували на 60 днів, які він проведе в СІЗО. За цей час ніхто з його представників або родичів так і не спромігся вийти на зв'язок із рідними загиблих.

Світлана Риндюк із сином Арсеном Instagram Світлани Риндюк

"У мене тільки одне питання до цієї людини. Як він може спокійно жити, знаючи, що вбив чотирьох людей, серед яких є маленька дитина? Знаючи, що осиротив дітей, зруйнував життя двох родин, які нікому нічого поганого не зробили? Просто жили й раділи життю, виховували своїх дітей. Як він може так спокійно тепер жити?" – говорить Олександра.

У поліції відкрито провадження за ч. 3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). За цією статтею винуватцю загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

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