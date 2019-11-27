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29 листопада • оновлено в 12:03
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"Я ревную його!" Мендель розповіла про вплив Коломойського на ОП

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Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла про своє ставлення до олігарха Ігоря Коломойського. Вона зізналася, що відчуває до нього ревнощі.

Про те вона розповіла в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко". На питання, чи знайома вона особисто з Коломойським, Мендель відповіла заперечно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на неофіційного спікера. Забирає у мене функції! Хліб, звісно, не відбирає, але намагається грати таку роль", – сказала вона.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

Скриншот

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Водночас, Мендель зазначила, що їй не вдасться стати такою ж популярною, як Коломойський, оскільки вона не вміє "виходити з такими маніпулятивними меседжами".

"Ви бачите, що я досить серйозна людина, і не думаю, що мені вдалося б у, припустімо, гумористичному шоу зіграти. Я трохи іншого формату", – зазначила прессекретарка.

Вона додала, що Коломойський був у Офісі президента всього один раз. Після цього вони не бачилися.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в цьому ж інтерв'ю прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель Ігор Коломойський
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Она реально ёб..тая.
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