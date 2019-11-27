"Я ревную його!" Мендель розповіла про вплив Коломойського на ОП

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла про своє ставлення до олігарха Ігоря Коломойського. Вона зізналася, що відчуває до нього ревнощі.

Про те вона розповіла в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко". На питання, чи знайома вона особисто з Коломойським, Мендель відповіла заперечно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"У мене до нього якесь почуття ревнощів, він перетворився на неофіційного спікера. Забирає у мене функції! Хліб, звісно, не відбирає, але намагається грати таку роль", – сказала вона.

Юлія Мендель Скриншот

Водночас, Мендель зазначила, що їй не вдасться стати такою ж популярною, як Коломойський, оскільки вона не вміє "виходити з такими маніпулятивними меседжами".

"Ви бачите, що я досить серйозна людина, і не думаю, що мені вдалося б у, припустімо, гумористичному шоу зіграти. Я трохи іншого формату", – зазначила прессекретарка.

Вона додала, що Коломойський був у Офісі президента всього один раз. Після цього вони не бачилися.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в цьому ж інтерв'ю прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зізналася, що вона з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати.

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