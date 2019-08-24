"Я просила, плакала, не йди!" Мати загиблого Героя ЗСУ зворушила розповіддю про сина

Загиблий на Донбасі воїн ЗСУ Андрій Волос, який 24 серпня посмертно отримав Зірку Героя України, 9 раз намагався потрапити добровольцем на війну, але через вік йому відмовляли.

Про це ТСН розповіла мама військового. Вона додала, що через півроку після загибелі Волоса у нього народився син (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я радію онукові. Хоч біль за сином не вщухне. Син, ще як був живий, він ще не знав, що буде син", – розповіла жінка.

Мати Андрія Волоса Скрін відео

Герой України пішов служити в 19 років, в 22 він загинув. Коли йому запропонували піти на контрактну службу, він, за словами матері, не вагався.

"Я просила, плакала, не йди, а він сказав: "Мамо, я їду в маршрутці, а люди кажуть, що там хлопці гинуть, а ось дивись, які здорові їздять тут в маршрутці. У мене будуть діти, що я своїм дітям скажу?" – згадала жінка слова сина.

Він загинув від кулі ворожого снайпера в День Конституції в 2018 році неподалік від Горлівки. Разом із командиром воїн намагалися евакуювати пораненого товариша і собою прикрив командира.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом червня 2019 воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, було ліквідовано близько 34 окупантів і близько 62 бойовиків зазнали поранень різного ступеня важкості.

Також в мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

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