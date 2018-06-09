"Я не відступлю": Сенцов написав лист із російської в'язниці. Опублікований текст і фото

Незаконно ув'язнений у РФ український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській в'язниці вже 27 днів, написав листа правозахисникам Миколі та Тетяні Щурам, у якому розповів про своє здоров'я.

Фото листа, де українець просить не відмовляти його від голодування, оприлюднило "Громадське".

Далі публікуємо повний текст листа Сенцова:

"Тетяно і Миколо, здрастуйте! Приємно отримати від вас лист з новинами. Дуже дякую за нього і за все, що ви робите для мене і для Саші. Я знаю, що він тепер теж в справі, але куди йому з його здоров'ям і комплекцією? Але відмовляти, як правильно сказав Буковський, не треба. Якщо людина вирішила, то вирішила.

Я, до речі, не особливий фанат творчості Буковського, але дуже поважаю його як людину.

Передайте йому величезні вітання і спасибі за поради. Правда, все це я знав і до того, як почати голодувати, так що підготувався до цього усвідомленого кроку, але все одно дякую за турботу.

Про мене тут добре піклуються. Лікар спостерігає постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся.

Мене днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Так що я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений.

Більше в принципі ніяких особливих новин немає. Так що пишіть, якщо буде що цікаве, але ви ж знаєте наші потреби: по суті й на кожен день.

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Величезний привіт всім нашим і просто хорошим людям.

Олег, 07.06.2018".

Текст листа hromadske.ua

Нагадаємо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на терапію для підтримки здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Олег Сенцов готовий до смерті та відмовиться від годування.