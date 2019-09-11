"Я не Сенцов, у чому проблема?" Переселенець, що зібрався до Луганська, звернувся до влади

Переселенець з Донбасу Андрій Шаповалов, який зібрався відвідати окупований Луганськ, закликав владу не міняти його в разі потрапляння в полон до терористів "ЛНР".

В ефірі ObozTV Шаповалов попросив не порівнювати його з Олегом Сенцової і іншими українцями, які потрапляли в полон.

"Навіщо мене на когось міняти? Я не Сенцов, у чому проблема? Написати розписку, що мене не міняти? Я прошу мене не міняти!" – підкреслив він.

Переселенець повідомив, що з двома своїми соратниками "за численними рекомендаціями" звернувся до моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з проханням посприяти їх безпеці під час поїздки.

На питання, чи очікує Шаповалов, що їх зустрінуть у "ЛНР" як звичайних українців, він відповів: "Думаю, зараз вже ні".

"Ми не такі цінні для країни, що переоцінюйте нас. Ми звичайні хлопці", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, переселенці з Донбасу Андрій Шаповалов, Денис Денищенко і Антон Волохов записали відеозвернення, в якому заявили, що вирушать до Луганська на День міста 14 вересня.

Центр "Миротворець" вніс трьох переселенців до свого чорного списку за "участь в інформаційно-пропагандистській акції в інтересах ворога".

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