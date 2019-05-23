"Я — б*ндеровка і свідомітка": Соколова яскраво підтримала українську мову

Журналістка Яніна Соколова закликала українців підтримувати рідну мову і навела приклад зі свого життя. Вона зізналася, що українізувала все своє найближче оточення, за що відчуває гордість.

Теплі слова на адресу української мови телеведуча озвучила під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вдома я розмовляю українською. І зі своїми друзями, найближчими спілкуюся українською. Я українізувала практично все своє найближче оточення. Це я про тих, хто не був українізований до мене. Тому я бандерівка, хохлособака, свідомітка. Це моя щира позиція. Чим більше людей у цій країні спілкуватимуться українською, тим більше і частіше вони будуть включати мізки", – впевнена телеведуча.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

Вона здивувалася, що в суспільстві часто звучить така теза з негативним підтекстом, як українізація України. Особливо часто це стало проявлятися після ухвалення закону про мову 5670-д.

"Поки ми не будемо розмовляти українською, ми не зрозуміємо – хто ми. Левова частка українців взагалі не розуміють, хто вони. Вони не відчувають себе українцями. Вони розуміють: так, територія України, але ми народилися в СРСР або в незалежній Україні. Та чіткого розуміння, як у поляків, французів, британців, – цього немає. Тому українська мова – один із інструментів", – переконана Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка поставила на місце речника МЗС Росії Марію Захарову, яка обурилася ухваленням в Україні закону про мову.

Вона висміяла її неволодіння ситуацією, а також нагадала, як Росія протягом століть намагалася знищити українську мову.

Також Соколова виступила з проникливою промовою про українську мову. Вона зазначила, що насамперед сприймає її як запоруку безпеки рідної країни і мову, яка супроводжує кожну сферу її життя.

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