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/Суспільство

"Я — б*ндеровка і свідомітка": Соколова яскраво підтримала українську мову

16.6тЧитати матеріал російською

Журналістка Яніна Соколова закликала українців підтримувати рідну мову і навела приклад зі свого життя. Вона зізналася, що українізувала все своє найближче оточення, за що відчуває гордість.

Теплі слова на адресу української мови телеведуча озвучила під час онлайн-зустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вдома я розмовляю українською. І зі своїми друзями, найближчими спілкуюся українською. Я українізувала практично все своє найближче оточення. Це я про тих, хто не був українізований до мене. Тому я бандерівка, хохлособака, свідомітка. Це моя щира позиція. Чим більше людей у цій країні спілкуватимуться українською, тим більше і частіше вони будуть включати мізки", – впевнена телеведуча.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Facebook Яніни Соколової

Вона здивувалася, що в суспільстві часто звучить така теза з негативним підтекстом, як українізація України. Особливо часто це стало проявлятися після ухвалення закону про мову 5670-д.

"Поки ми не будемо розмовляти українською, ми не зрозуміємо – хто ми. Левова частка українців взагалі не розуміють, хто вони. Вони не відчувають себе українцями. Вони розуміють: так, територія України, але ми народилися в СРСР або в незалежній Україні. Та чіткого розуміння, як у поляків, французів, британців, – цього немає. Тому українська мова – один із інструментів", – переконана Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка поставила на місце речника МЗС Росії Марію Захарову, яка обурилася ухваленням в Україні закону про мову.

Вона висміяла її неволодіння ситуацією, а також нагадала, як Росія протягом століть намагалася знищити українську мову.

Також Соколова виступила з проникливою промовою про українську мову. Вона зазначила, що насамперед сприймає її як запоруку безпеки рідної країни і мову, яка супроводжує кожну сферу її життя.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
Коммунисты отдыхали по сравнению с чубатыми, в своём маниакальном стремлении всё украинезировать, я украинец живу в Украине, говорил на русском и буду говорить, мне пох на дурную эту бабу , которая как и шезофреничка Ницой сходит с ума на почве своего языка.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацистстка оккупантка тебя Природа уже наказала, стремись дальше шлюха)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Михайлов Андрей, шлюха это ты тварь безмозглая, вылезшая из московского болота.
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леня зе
леня зе
пи3дит как дышит до 2014 года активно писала ВК только на русском, правда страничку закрыла ровно в тот день когда запретили это ресурс Например, она заявила: - Какого х...я вы понавыбирали этих мудаков, папахоносцев и ленточных георгиев? Шлите их нахрен. И тогда у ваших стариков пенсия будет как всегда, на карточках "Ощадбанка". И не надо будет умирать в очередях.Муж Янины Соколовой - банкир Владимир Литвин. Он заместитель председателя правления "Ощадбанка". Да, Янина не случайно упомянула "Ощадбанк". И она прекрасно понимает почему старики вынуждены ездить через линию фронта и умирают на блокпостах. Она прекрасно понимает, что ее муж - один из тех, кто несет ответственность за гибель людей в "коридорах смерти".
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Ронович Рон
Ронович Рон
леня зе, ахаха и муж её как и всё украинское быдло из высшего общества с корочкой атошника, сявка трусливая в окопе просидел два часа и уехал дальше бабло на войне делать.
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