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4 червня • оновлено в 05:54
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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Вы, кто проголосовал "лишь бы не Порошенко" – лишили нас не только самого Порошенко

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Вынесу это в отдельный пост, потому что надоело.

Вы, кто проголосовал "лишь бы не Порошенко" – лишили нас не только Порошенко. Вы лишили нас Турчинова. Полторака. Гонтаревой. Вы лишили нас Супрун. Вы лишили нас инвестиций и нормального наполненного бюджета. Вы лишили нас гарантий и уважения на международном арене. Лишили безопасности. Вы оставили пенсионеров без индексации пенсий, а школы - без дальнейшего финансирования.

И если бы дело было только в Порошенко – то понятно, большего же "горя" в Украине не было, да? Но вы обрушили наши стены, и сегодня они рушатся под самый фундамент. И не говорите, что построите лучше. Тот фундамент еще неизвестно на ком из нас держится.

Можете топать ногами. У меня нет другого мнения.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Уляна Супрун Олександр Турчинов Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Суспільство

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