Головна Новини
2 листопада • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ввижаються бандерівці: волонтери розповіли про пропаганду Росії в Золотому

1.7т Читати матеріал російською

Жителі села "Золоте-4" в Луганській області на лінії розмежування Донбасу вірять, що їх з боку терористів обстрілюють "львівські бандерівці".

Про це в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" заявили волонтери Зоряна і Катерина, описуючи інтенсивність пропаганди Росії та її вплив на створення місцевих жителів. За їх словами, жителі Донбасу в основному виступають за припинення війни (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Волонтери Зоряна і Катерина

Волонтери Зоряна і Катерина

Скріншот відео

Новини
"Не критично": в Генштабі ЗСУ оцінили обстріли на Донбасі

"Одна жінка з "Золотого-4" взагалі сказала мені, що по той бік немає росіян, які стріляють по місцевим жителям. Насправді, за її словами, сюди приїжджають "львівські бандерівці", які спочатку стріляють по сепаратистам, а потім обстрілюють місцевих жителів", – підкреслили вони.

Також волонтери відзначають катастрофічну нестачу "українського простору" на території лінії розведення. За їх словами, необхідно доносити до місцевих жителів позицію України, привозити туди україномовну пресу і глушити пропаганду з російських телеканалів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як терористи виступили з гучною заявою, що в так званій "ЛНР" завершили процес відведення військ в районі населеного пункту Золоте Луганської області.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Донбас пропаганда
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
5
7
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Волонтэрки пришли объяснить глюпым местным жителям, что те, кто их убивает, не бaндepoвцы и не со Львова, а из Кyeва? Ценная информация.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
https://youtu.be/rBYWMbt_s5E ВОТ ТАК И ДУРЯТ СВИДОМЫХ ИДИОТОВ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Какая пропаганда?! Просто люди живущие там своими глазами видят кто на самом деле стреляет
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel