Ввижаються бандерівці: волонтери розповіли про пропаганду Росії в Золотому

Жителі села "Золоте-4" в Луганській області на лінії розмежування Донбасу вірять, що їх з боку терористів обстрілюють "львівські бандерівці".
Про це в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" заявили волонтери Зоряна і Катерина, описуючи інтенсивність пропаганди Росії та її вплив на створення місцевих жителів. За їх словами, жителі Донбасу в основному виступають за припинення війни (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Волонтери Зоряна і Катерина
Скріншот відео
"Одна жінка з "Золотого-4" взагалі сказала мені, що по той бік немає росіян, які стріляють по місцевим жителям. Насправді, за її словами, сюди приїжджають "львівські бандерівці", які спочатку стріляють по сепаратистам, а потім обстрілюють місцевих жителів", – підкреслили вони.
Також волонтери відзначають катастрофічну нестачу "українського простору" на території лінії розведення. За їх словами, необхідно доносити до місцевих жителів позицію України, привозити туди україномовну пресу і глушити пропаганду з російських телеканалів.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як терористи виступили з гучною заявою, що в так званій "ЛНР" завершили процес відведення військ в районі населеного пункту Золоте Луганської області.
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