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Ввели війська: окупанти прийняли нове рішення по Кримському мосту

6.9тЧитати новину російською

Російські окупаційні війська посилили охорону анексованого Криму і відправили до Керчі три артилерійські катери.

Зокрема, Каспійська флотилія перекинула з Астрахані катери проектів 1204 "Джміль" і 1400М "Гриф-М", передає Interfax.ru, посилаючись на власні джерела.

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Катери проекту 1204 у військах окупантів призначені для дій на внутрішніх акваторіях. Вони оснащені 76-мм артилерійським знаряддям і некерованими ракетами. Проект 1400М призначений для охорони прибережних районів, відкритих рейдів і внутрішніх водойм. Основне озброєння - турельно-баштова кулеметна установка "Утес-М".

Як писав OBOZREVATEL, Об'єднані сили на Донбасі оточують з трьох сторін низку важливих для терористів "Л/ДНР" населених пунктів, що викликає істерику в лавах супротивника на всіх рівнях, оскільки російські найманці не мають достатніх сил для повноцінної відповіді.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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