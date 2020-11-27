Введення локдауну може звести захворюваність на COVID-19 до нуля, – Степанов

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні введуть тільки в разі, коли медична система не зможе справлятися з кількістю хворих на коронавірус (COVID-19).

Про це глава МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу в п'ятницю, 27 листопада. Він зазначив, що локдаун може звести захворюваність COVID-19 до нуля.

"Основною причиною введення і пропозиції Міністерства охорони здоров'я про введення жорстких карантинних обмежень буде і ситуація, і насамперед навантаження на нашу медичну систему", – пояснив міністр.

Степанов підкреслив, що локдаун розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19, що зможе звести захворюваність до нуля.

"З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності на COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", – резюмував міністр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що таке локдаун та чи можуть його ввести в Україні найближчим часом.