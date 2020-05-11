Втратив весь урожай через посуху: в Одеській області фермер покінчив життя самогубством

У Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством після того, як втратив через посуху весь свій урожай.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на главу Кілійської ОТГ Павла Бойченко. За його словами, житель села Шевченкове Володимир Сердюченко 1954 року народження взяв в оренду 150 га землі. Однак через сильну посуху весь його урожай був втрачений.

"Опинившись в складних фінансових обставинах, не отримавши чітких відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого урожаю, доведений до відчаю, землероб не зміг пережити біди", – заявив Бойченко.

Він уточнив, що паї він взяв в оренду у жителів рідного села і тільки за це йому потрібно було виплатити близько 900 тисяч гривень.

"А врожаю немає... Доведений до відчаю чоловык вирішив добровільно піти з життя", – сказав глава ОТГ.

За словами Бойченка, близько місяця тому Кілійський міськрада звернулася до центральних органів влади і попросила надати допомогу фермерам, що потрапили в біду, а не великих сільськогосподарських компаній.

В Одеській області фермер покінчив життя самогубством, втративши урожай через посуху

"У держбюджеті аграрний фонд закладено в розмірі 4 млрд грн... Другий рік – неврожай, а в цьому році небувала посуха ...", – акцентував Бойченко.

Подібні проблеми спостерігаються у багатьох аграріїв їх регіону. 12 травня Кілійський міськрада знову хоче звернутися до керівництва країни з цього приводу.

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