Катували і два роки тримали у сараї: в Україні вихованець інтернату потрапив у рабство

Поблизу м. Умань, що на Черкащині, на одній із заправок поблизу траси виявили сильно побитого чоловіка, який стверджував, що втік з рабства.

25-річний Степан розповів свою історію попутникам по дорозі до столиці. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Яна Сікорська.

"На одній із заправок біля траси він попросив моїх друзів підвезти його до Києва. Вони розговорилися, і ось що нам відомо: після дитячого будинку він проживав у спеціалізованому інтернаті, де одне керівна особа забрала документи і пенсійні картки у таких, як Степан" , - написала дівчина.

Facebook Yana Sikorska

Facebook Yana Sikorska

Крім цього, вона розповіла, що вихованців інтернату "роздали в рабство тим, кому потрібна робоча сила".

"Степан близько двох років жив у сараї, каторжно працював, його годували раз на день і розбили йому телефон. Разом з ним там перебувала жінка, яку одного дня кудись вивезли і після цього не бачили", - розповіла Яна Сікорська.

Хлопцеві вдалося втекти після того, як двоє людей, які утримували його, сильно побили Степана. У нього діагностували побої і перелом чотирьох ребер.

"Скориставшись п'яним станом своїх "господарів", Степан втік. Тиждень він бродив по лісах і трасах, поки на заправці не натрапив на людей, які йому допомогли. Друзі оформили його в одну з лікарень Києва, де його прооперували і встановили дренаж", - пояснила дівчина.

Як розповіла автор посту у коментарі для OBOZREVATEL, лікарі зробили позначку в медичній карті хлопця про необхідність прибуття поліції. Однак станом на 12:45 12 червня, за словами дівчини, правоохоронці до Степана не приїздили. Також Яна Сікорська зазначила, що інтернат, в якому раніше проживав Степан, знаходиться в Умані.

Постраждалий стверджує, що у схожому полоні в різних місцях можуть перебувати ще близько 10 осіб з різними групами інвалідності.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві посеред вулиці викрали 16-річну студентку Вікторію.