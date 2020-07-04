У неділю, 5 липня, в більшості регіонів України буде сухо і жарко.

Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Неділя в Україні буде спекотною і далі на сході, півдні і в більшості центральних областей, +30 +35, місцями +36 +39 градусів! На заході і півночі очікується +25 +30 градусів, у Карпатах місцями +12 +19 градусів" , – написала вона.

Діденко зазначила, що лише в Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській і Сумській областях пройдуть дощі з грозами.

У Києві також ймовірні невеликі опади, температура повітря не повинна перевищити +30 градусів.

Фото – facebook Наталки Діденко

Підскочить до +39! Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні на неділю

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.